Per le donne vestirsi può diventare un rompicapo. Camicie, collant, gambaletti, gonne di tutte le misure, per non parlare degli accessori. Tra i capi di vestiario che possono diventare davvero un tormento ci sono, appunto, le calze.

Soprattutto collant, gambaletti, calzamaglie e autoreggenti quando vengono indossati creano sempre qualche fastidio. Spesso, infatti, tendono a crollare e scendere poco a poco alla caviglia. La sensazione di stare perdendo le calze è davvero poco piacevole. E poi si rompono, si arrotolano, si scuciono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma c’è un rimedio a tutto. In questo articolo vediamo come con questi trucchi i collant non scenderanno più fino alle caviglie e non daranno fastidio.

Gonne e pantaloni

Per indossare un paio di collant o di calze parigine (quelle che arrivano sopra il ginocchio) non è necessario dover indossare una gonna. Infatti questa tipologia di calze può benissimo andare con un jeans o sotto un pantalone elegante. La calza si trasforma in strumento di sensualità ed eleganza per la donna. poiché la resa è quella del “vedo-non vedo”.

Inoltre, collant e calze pesanti consentono di mettere una gonna in inverno e proteggersi al contempo dal freddo. Indossare i collant o altre tipologie di calza è sempre una garanzia.

Sempre, tranne quando si incappa nel problema delle calze che cedono camminando.

Ecco allora un’idea straordinaria per non disperare più quando s’indossano le calze.

Con questi trucchi i collant non scenderanno più fino alle caviglie e non daranno fastidio

Per iniziare valutiamo bene se le calze che abbiamo acquistato sono della taglia giusta. Calze di taglie più piccole tendono ad allargarsi e cedere. Stessa cosa con le calze di taglia più grande che non aderiscono bene. Poi, cerchiamo di indossarle bene, tendendole delicatamente partendo dalla punta del piede. Dipende anche dal materiale di cui sono fatte.

Il primo suggerimento da prendere seriamente in considerazione è quello di indossare due paia di mutande. Questo espediente, che può apparire strano, permette di fissare i collant al bacino. Si indossano le mutande, poi le calze e in fine un altro paio di mutande. Chiaramente questa soluzione può andare bene per tutti i giorni, ma non in occasioni speciali come appuntamenti di lavoro o sentimentali.

Molto più elegante della doppia mutanda è il body. Questo può essere indossato sopra le calze e si abbottona nella zona dell’inguine. In questo modo il body terrà salde e alte le calze. Ne esistono di semplici ma anche di eleganti e raffinati. Quindi la scelta è ampia e per ogni occasione.

Approfondimento

Come indossare con eleganza e stile i vestiti in maglia e lana