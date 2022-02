Un personaggio leggendario è protagonista di questo sorprendente film disponibile in streaming

Se abbiamo un abbonamento a una televisione a pagamento o a un servizio streaming, abbiamo una grande scelta di film da guardare. Ci sono grandi blockbuster che hanno dominato i botteghini di tutto il Mondo e anche piccoli film d’autore per gli intenditori. Scegliere ciò che fa per noi è un’impresa complicata.

Oggi, quindi, diamo un consiglio, indicando una pellicola poco conosciuta ma con un personaggio principale che tutti abbiamo già sentito. Insomma, un personaggio leggendario è il protagonista di questo sorprendente film, ma lo vedremo molto diverso da come lo ricordiamo.

Il mitico personaggio vive una nuova vita

Tutti noi abbiamo sentito parlare di Sherlock Holmes. Si tratta di un celebre investigatore, nato dalla penna dello scrittore Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo.

Su di lui Conan Doyle ha scritto molti libri, che poi sono stati adattati in tante maniere diverse. Forse gli adattamenti più celebri oggi sono quelli della serie cinematografica con protagonista Robert Downey Jr e la serie intitolata Sherlock. In quest’ultima, il geniale investigatore è interpretato dal bravissimo Benedict Cumberbatch.

Pochi, tuttavia, conoscono il film di cui parliamo oggi, ovvero Mr. Holmes. Questa pellicola è uscita nel 2015 ed è oggi disponibile su Prime Video. Mr. Holmes ci propone un ritratto completamente diverso del grande investigatore.

La trama parla infatti di uno Sherlock Holmes di 93 anni, ormai in pensione da tempo, che purtroppo deve fare i conti con una memoria che lo sta abbandonando.

Il film ci parla quindi della vita di questo grande uomo in difficoltà, e di come cerchi di ricordare gli eventi che l’hanno portato, trent’anni prima, a lasciare la vita da investigatore. Emergono quindi delle importanti rivelazioni sulla vita di Sherlock Holmes, che ci mostrano un personaggio più umano e vulnerabile di come lo conoscevamo.

Mr. Holmes è stato un grande successo tra gli appassionati di cinema, in particolare è stata apprezzata moltissimo l’interpretazione del protagonista.

Sherlock Holmes infatti è interpretato da Ian McKellen, il grandissimo attore che molti conoscono per aver interpretato personaggi come Gandalf del Signore degli Anelli e Magneto degli X Men. Anche qui McKellen fornisce una prova d’attore magistrale, diventando a pieno titolo uno dei migliori attori ad aver mai interpretato questo ruolo.

