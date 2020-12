Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Governo ha recentemente messo in atto una serie di misure per contrastare l’evasione fiscale nel nostro Paese. Oltre a severe sanzioni per chi effettua pagamenti in contanti sopra i 2.000 euro, sono anche in vigore alcuni incentivi. Tra essi la lotteria degli scontrini che permetterà a consumatori ed esercenti di partecipare ad estrazioni e vincere ricchi premi. In un recente approfondimento abbiamo informato su chi non potrà partecipare a questa iniziativa e dovrà quindi rinunciare alle possibili vincite. Oggi vedremo che ci saranno fino a 133 euro di bonus natalizio per i beneficiari del reddito di cittadinanza che useranno l’apposita carta. Fino a gennaio, infatti, le spese effettuate con mezzi tracciati potranno beneficiare di un bonus del 10% riconosciuto dallo Stato. Una possibilità garantita anche ai percettori del reddito di cittadinanza.

Bisogna usare la giusta App

La tessera del reddito di cittadinanza è una carta di credito prepagata emessa e gestita da Poste Italiane. Questa carta può ricevere accrediti soltanto dall’INPS che provvede mensilmente ad accreditare il sussidio statale ai singoli beneficiari. Una volta ricevuti i soldi, i titolari possono utilizzarla per effettuare pagamenti presso tutti i negozi. La tessera si appoggia, infatti, al circuito Mastercard, uno dei più diffusi al mondo ed è quindi universalmente accettata. Come tutte le carte di credito e debito, anche quella del reddito di cittadinanza consente di rientrare nel piano di incentivo previsto dal Governo. I titolari dovranno però prestare attenzione alla procedura e scaricare l’applicazione mobile di Poste Italiane.

Fino a 133 euro di bonus natalizio per i beneficiari del reddito di cittadinanza

La carta di pagamento del reddito di cittadinanza ha un’operatività limitata. Il Governo ha infatti previsto che il sussidio serva per acquisti di prima necessità e per pagare l’affitto di casa. I percettori non possono quindi acquistare prodotti di lusso, servizi finanziari o effettuare spese on line. Per questo, per ottenere fino a 133 euro di bonus natalizio per i beneficiari del reddito di cittadinanza, questi ultimi non potranno utilizzare l’App IO. Per ricevere il cashback sui propri acquisti, i titolari di questa carta dovranno quindi usare l’applicazione delle Poste. Attraverso questo servizio, la carta di pagamento consentirà di ricevere un cashback pari al 10% delle spese effettuate. Insomma, un bonus che può arrivare a 133 euro mensili per una famiglia di quattro persone che riceve l’importo massimo previsto dalla legge.