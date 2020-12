Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se abbiamo voglia di dedicarci a un dessert alternativo, ma che abbia come protagonista le mele, che tanto ci piacciono, ecco come farci tentare dai quadratoni alle mele una delizia particolare. Non è la solita idea, la solita torta, peraltro sempre buona, ma una piccola e rivoluzionaria scelta, che farà letteralmente impazzire i bambini e i golosi di casa. I nostri Esperti della Redazione hanno provato personalmente i quadratoni alle mele in una pasticceria circondata da intere valli di mele.

Gli ingredienti per 10 quadratoni alle mele

Per fare al meglio questa delizia, ci occorre una tortiera quadrata che misuri almeno 20×20. Questi gli ingredienti per 10 quadratoni:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

180 grammi di farina 00;

2 uova;

130 grammi di zucchero;

3 mele Golden;

110 millilitri di latte parzialmente scremato;

70 grammi di burro;

10 grammi di lievito per torte;

sale e un pizzico di cannella;

uvetta sultanina a piacimento.

La preparazione

Ecco come farci tentare dai quadratoni alle mele una delizia particolare che ci stupirà seguendo la ricetta originale:

tagliamo le mele a cubetti e, dopo aver preso il burro, sciogliamolo in un pentolino e facciamolo raffreddare;

prendiamo una terrina e inseriamo i cubetti di mela, assieme a un cucchiaio di zucchero, un goccio di limone, una spruzzata di cannella, un cucchiaio di farina e un goccio d’acqua, mescolando il nostro impasto;

in un’altra ciotola montiamo uova e zucchero, ottenendo la classica crema, a cui aggiungeremo il latte, mescolandolo possibilmente con le fruste elettriche, e quindi il burro fuso;

uniamo quindi il resto della farina, il lievito e le mele, amalgamando tutto per bene;

versiamo nella tortiera, precedentemente imburrata e appianiamo, utilizzando un cucchiaio;

a piacere, possiamo aggiungere un pò di uvetta sultanina e qualche altra scaglia di mela sulla superficie;

inforniamo a 200 ° per mezz’oretta, controllando però sempre la cottura nel cuore del dolce e non facendoci trarre in inganno dalla crosticina superficiale;

sforniamo, lasciamo raffreddare e tagliamo a quadratoni, cospargendo con lo zucchero a velo.

Ne approfittiamo per suggerire la ricetta delle crepes alla mela, una vera prelibatezza.

Approfondimento

Sconfiggere l’inverno preparando delle strepitose crepes alle mele