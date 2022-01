Secondo un noto proverbio “l’Epifania tutte le Feste porta via”. In effetti, trascorso il 6 gennaio, si chiude il ciclo di pranzi, cene e festeggiamenti di ogni sorta che ha caratterizzato le vacanze natalizie.

Inutile dire che questo susseguirsi di pasti abbondanti senza esclusione di colpi, lascia qualche chilo in più sul fisico e in dispensa.

Non resta dunque che ingegnarsi per smaltire gli avanzi, evitando di far ammuffire pandoro, panettone e torrone, veri protagonisti delle Feste.

Abbiamo già potuto apprezzare le rivisitazioni salate degli avanzi di panettone o l’idea dei muffin al pandoro.

Anche il dolce cremonese è semplice da trattare. Infatti, bastano solo 10 minuti per riciclare il torrone avanzato e trasformarlo in piccole delizie per il palato.

Cookies di torrone

Veloci e semplicissimi, questi golosi biscotti conquisteranno tutta la famiglia e renderanno più invitanti le colazioni in previsione del ritorno a scuola o a lavoro.

Per 20 pezzi, ci occorrono:

200 g di farina 00;

45 g di zucchero;

50 g di burro;

1 uovo;

50 g di gocce di cioccolato fondente;

2 cucchiaini di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina;

Procedimento

Cominciamo frantumando il torrone e mettendone da parte i pezzettini; proseguiamo montando il burro con lo zucchero, aggiungendo poi l’uovo e la vanillina.

Amalgamiamo anche la farina, il lievito e il torrone sbriciolato, fino ad ottenere un composto omogeneo in cui tuffare le gocce di cioccolato.

È il momento di fare piccole palline di impasto, che poi andremo a stendere ben distanziate su una teglia foderata con carta da forno.

È preferibile cuocere i cookies a 180° per non più di 10 minuti, altrimenti c’è il rischio che diventino troppo duri.

Bastano solo 10 minuti per riciclare il torrone avanzato e trasformarlo in piccole delizie per il palato

La seconda ricetta che proponiamo è ancora più furba perché non necessita di impasto e non prevede alcuna cottura.

Furba è l’aggettivo giusto, vista la versatilità del prodotto.

Crema al torroncino

Questa crema accompagna meravigliosamente pandoro e panettone, sostituendosi al classico zabaione.

La grande novità consiste nel fatto che sia possibile congelarla, trasformandola in gelato o base per golosi semifreddi.

Per prepararla, ci occorrono:

125 g di torroncini;

125 g di panna vegetale da montare;

250 g di mascarpone;

180 g di latte condensato

Procedimento

Una volta montata la panna, amalgamiamo anche il latte e il mascarpone, fino a ottenere una crema morbida.

Integriamo i torroncini tritati finemente e riponiamo la crema in frigorifero o in freezer a seconda di come e quando vogliamo utilizzarla.