La stagione calda ci porta inevitabilmente a scoprire i piedi e a indossare calzature comode come i sandali, le sneakers o la zeppa. Tutte queste mantengono il piede fresco e sono perfette sia con i vestiti che con le gonne corte o lunghe.

D’altronde, basta indossare il capo giusto per sembrare alte e slanciate in estate e, se a questo abbiniamo la scarpa perfetta, il risultato sarà sorprendente.

I nuovi trend di stagione in fatto di calzature sono uno più incredibile dell’altro e il loro vantaggio sembra essere proprio l’estrema sensazione di comfort.

I modelli cool di questa stagione sono un concentrato di comodità e originalità

Se la zeppa ha sempre popolato la scarpiera di una donna durante il periodo estivo, il nuovo modello di tendenza ha qualche novità da sfoggiare. E chi ha detto che la zeppa debba necessariamente essere in corda? I nuovi modelli avrebbero la zeppa dello stesso materiale e colore della fibbia centrale. In genere, si tratta di materiali plastici e colorazioni accessi, come il verde lime pitonato.

Anche il tacco bicolore può rendere la zeppa particolare e meno country. Ma chi cerca un modello veramente comodo, potrebbe abbandonare la zeppa in corda, preferendone una con suola in gomma, fresca e confortevole.

Anche i sandali mules mostrano qualche novità, specie se il modello è la decolleté mules in plexiglass con applicazione gioiello. Questa lascia le dita in vista e impreziosisce il piede per via di cristalli e brillantini. Steve Madden, ad esempio, ne propone un esempio al costo di 125 euro.

Abbandoniamo le zeppe in corda perché le scarpe estive più trendy del 2022 sono impareggiabili con abiti e gonne lunghe

Via libera anche ai sandali aperti e allacciati alla schiava, ma è sul tacco che bisogna focalizzarsi. Il modello più di tendenza è con il tacco svasato, veramente originale e super comodo.

Le donne che cercano il massimo della comodità e una buona dose di freschezza dovrebbero possedere almeno un paio di ciabatte flat. Si può optare per il modello con perline ton sur ton, come quello proposto da Zara al prezzo di 55,95 euro.

Dunque, abbandoniamo le zeppe in corda perché le scarpe di moda dell’estate 2022 sono molto più particolari e stanno bene su tutto.

