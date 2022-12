A Wall Street suona la campana della FED. A festa oppure?

Ieri è scaduto il primo setup mensile. Ora sembra che gli swing stiano ritornando al rialzo per far continuare il rally natalizio iniziato a metà ottobre a ridosso del nostro setup annuale. Fra oggi e domani le Banca centrale americana e quella europea decideranno sui tassi di interesse. Arriveranno sorprese? Vediamo cosa dobbiamo attendere nei prossimi giorni.

Aria natalizia e oramai quasi tutti si preparano alle feste che in cucina preoarando panettoni anche artigianali. Chi invece pensa al proprio outfit, mentre molti, data la recente crisi energetica che ha creato non pochi problemi alle tasche di tanti, cercano idee per fare regali risparmiando.

Frattanto sui mercati da qualche settimana regna un certo nervosismo.

La giornata di contrattazione del 13 dicembre si è chiusa ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.108,64

Nasdaq C.

11.256,81

S&P 500

4.019,65.

Ieri sui dati dell’inflazione americana migliori delle attese, i mercati hanno sparato al rialzo per poi ripegare fino alla chiusura della seduta. Oggi però è decisivo e spartiacque fino a marzo almeno, infatti Wall Street suona la campana della FED, e le preoccupazioni non sono poche. Jerome Powell confermerà quello che a’ha dichairato in modo “sibillino” nelle scorse settimane? I tassi sono giunti a un punto di stasi?

A Wall Street suona la campana scandita da Jerome Powell

Le probabilità sono che i tassi dovrebbero rimanere fermi, ma come al solito nei momenti di indecisione si annuncerà”che l’attenzione verrà posta sui dati macroeconomici che verranno pubblicati di volta in volta”.

Come mantenere il polso della situazione?

Per far ripartire con elevata probabilità il rialzo, la chiusura odierna della seduta di contrattazione dovrà essre superiore ai minimi segnati nella giornata di ieri.

Ribadiamo che le medie a 21 e 50 sul time frame giornaliero sono ancora incrociate al rialzo, nonostante nei giorni scorsi si siano formate delle divergenze negative.

Fra oggi e domani è attesa volatilità. In caso di ripartenza al rialzo dovrebbero fare meglio bancari, media e tecnologici. Amazon insieme a Microsoft, sembrano pronte a salire di molti punti percentuali. Vedremo cosa accadrà.