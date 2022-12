Arrivano soldi dall’INPS agli studenti: 4.000 euro con questa domanda

Per incoraggiare gli studenti l’INPS prevede periodicamente vantaggiose borse di studio che consentiranno loro la formazione professionale. In tal modo potranno esserci anche maggiori opportunità lavorative. Ecco come fare la domanda e quali documenti occorrono.

Al fine di sostenere gli studenti e le famiglie nella carriera scolastica e universitaria l’INPS periodicamente pubblica bandi di concorso per ottenere borse di studio. Ad esempio, recentemente ha pubblicato un bando per conseguire dei dottorati di ricerca, con percorsi di studio e ricerca in Italia e all’estero. Al fine di proseguire e consolidare il programma d’assistenza per gli studenti, ha indetto un bando per assegnare 100 borse di studio. In particolare, si tratta di borse di studio finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori per l’anno 2022-23. Con questa domanda arrivano soldi dall’INPS agli studenti che avranno i requisiti richiesti e presenteranno domanda entro i termini. Destinatari del bando sono gli studenti fuori sede figli d’iscritti, dipendenti o pensionati, alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie o sociali. Nonché di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. Le borse di studio hanno ad oggetto percorsi di specializzazione tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico del Paese.

Ecco cosa offre il bando di concorso

Il bando di concorso offre 100 contributi di euro 4.000 per la frequenza di Istituti Tecnici Superiori da parte di studenti fuori sede. Si considerano tali coloro che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/23 un Istituto con sede in un Comune diverso da quello di residenza. In particolare, un Comune distante almeno 100 km e comunque in una Provincia diversa.

A seguito delle domande, da effettuarsi dal 25 gennaio al 22 febbraio 2023, l’INPS pubblicherà la graduatoria entro il 23 marzo 2023. Ai fini della graduatoria si sommeranno il punteggio del merito scolastico, in centesimi, con quello corrispondente alla classe d’Indicatore ISEE 2023. Pertanto con un ISEE fino a 8.000 euro, si otterranno 25 punti, con un ISEE da 8.000,01 fino a 16.000 euro se ne otterranno 20. Invece con un ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 euro potranno aversi 15 punti e con ISEE fino a 32.000,00 euro si avranno 10 punti. Infine con un ISEE da 32.000,01 a 44.000,00 i punti riconosciuti saranno pari a 5, mentre con ISEE superiore non sarà riconosciuto alcun punto.

Arrivano soldi dall’INPS agli studenti fuori sede che presenteranno domanda entro i termini previsti

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica. Prima di procedere dovranno accertarsi di essere iscritti alla banca dati dell’INPS.

Chi non risulta iscritto dovrà presentare richiesta d’iscrizione entro 10 giorni dalla scadenza del Bando di Concorso alla sede provinciale INPS competente per territorio. Successivamente si potrà procedere all’inoltro dell’istanza. All’atto di presentazione della domanda il richiedente potrà presentare la DSU per la determinazione del valore ISEE minorenni o ordinario. Per la domanda pertanto si dovrà accedere sul nuovo portale dell’Istituto e inserire le parole “Borse di studio ITS”. A quel punto basterà aprire la relativa scheda informativa e cliccare su “Accedi al servizio” in alto a destra. Una volta proceduto all’autenticazione con SPID, CIE o CNS potranno effettuarsi le successive scelte. Per ogni altra informazione sui requisiti e modalità basterà consultare il bando sul sito dell’INPS.