È a due passi da noi il magico itinerario delle favole dove tornare bambini: ci lasceremo il cuore

Cos’è e dove si trova la Strada delle Fiabe in Germania e quali sono le tappe imperdibili di un itinerario perfetto per grandi e bambini

Ogni tanto, tornare un po’ bambini non fa male. L’infanzia è uno dei momenti più magici della vita perché possiamo vivere felici e spensierati. Per questo, quando si è adulti, travolti da tanti problemi e dalle mille incombenze quotidiane, spesso si avverte il desiderio di entrare nella macchina del tempo per vivere ancora qualche ora di beata spensieratezza. Farlo è possibile, e non servono particolari marchingegni. Basta, ad esempio, visitare qualche mostra particolare o prendersi una breve vacanza per rigenerarsi, scegliendo località con usanze molto diverse dalle nostre. Nelle prossime righe faremo scoprire al Lettore una serie di luoghi davvero fiabeschi. Partiamo insieme alla volta della Germania.

Oltre ai castelli della Romantische Straße, la Germania ha ancora molto da offrire

Tutti, sicuramente, avranno già sentito parlare della Romantische Straße. Lunga circa 460 chilometri, la “Strada romantica” è uno dei percorsi turistici tedeschi più celebri e maggiormente percorsi.

Attraversando l’Alta Baviera si possono visitare numerosi romantici castelli. Primo fra tutti, in ordine di fama e bellezza, Neuschwanstein, il castello del re Ludovico II di Baviera a Schwangau, nei pressi di Fussen.

Come già accennato, però, la Germania riserva un luogo ancora più fatato.

È a due passi da noi il magico itinerario delle fiabe

Si chiama proprio “La strada delle fiabe”, in tedesco Deutsche Märchenstraße, ed è un percorso che è stato istituito in Germania nel 1975. Lungo più di 660 chilometri, tocca le località in cui sono state ambientate le più famose favole scritte dai fratelli Grimm, le fiabe che tutti conosciamo perché hanno accompagnato la nostra infanzia.

Il tragitto collega Hanau, la città di origine dei Fratelli Grimm, a Brema, celeberrima per la fiaba dei musicanti. L’intero percorso si snoda in scenari favolosi, tra una natura lussureggiante, castelli fatati e incantevoli villaggi medievali perfettamente conservati.

Ecco quali sono le tappe più importanti della Strade delle Fiabe

Scopriamo ora quali sono le tappe più importanti della Deutsche Märchenstraße:

Hameln , cittadina con stradine in pietra e case a graticcio, dov’è stato ambientato il Pifferaio Magico ;

, cittadina con stradine in pietra e case a graticcio, dov’è stato ambientato il ; Bodenwerder – Polle , con le rovine del Castello di Cenerentola ;

, con le rovine del Castello di ; attraversando la regione del Reinhardswald, eccoci a Oberweser , il luogo dove i fratelli Grimm hanno pensato di inscenare le vicende de Il Gatto con gli stivali e Biancaneve ;

, il luogo dove i fratelli Grimm hanno pensato di inscenare le vicende de ; tra i boschi della regione di Schwalm , si va alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure di Cappuccetto Rosso ;

, si va alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure di ; Marburg è la città dove i fratelli Grimm studiarono . La città, dominata da un castello in posizione sopraelevata, è caratterizzato da case a graticcio e stradine acciottolate;

. La città, dominata da un castello in posizione sopraelevata, è caratterizzato da case a graticcio e stradine acciottolate; si prosegue per Christenberg , il paese delle vicende di Hansel e Gretel ;

, il paese delle vicende di ; Steinau an der Straße, dove i fratelli Grimm nacquero e vissero la loro infanzia. Al Brüder Grimm-Haus Steinau c’è anche un museo a loro dedicato.

Il percorso non è obbligato e, ovviamente, è modificabile in base alle proprie esigenze. Anche se si hanno pochi giorni a disposizione, val la pena percorrerne almeno una parte perché è a due passi da noi il magico itinerario delle fiabe!