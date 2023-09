A Wall Street si riparte al rialzo? Il bull market continua?

Era verso metà luglio quando continuavamo (come stavamo facendo dal 6/7 aprile) a preventivare un ribasso veloce e forte per i mercati azionari internazionali dal 4 agosto in poi. Cosa che poi so è verificata con grande precisione. Abbiamo più volte rimarcato in quelle sedi che se la nostra view si fosse rivelata corretta anche noi avremmo messo in dubbio il successivo rialzo annuale. Questo, come previsto dal nostro percorso campione ponderato su calcoli statistici elaborati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi. A Wall Street si riparte al rialzo? Da ora il bull market riparte e continua?

Trappola per specialisti e falso segnale?

A ridosso del setup mensile del 17 agosto, e poi nei giorni scorsi fra il 28 e il 30 dello stesso mese sembrano essersi formati dei cluster di prezzo tempo che in passato hanno visto i prezzi ripartire velocemente al rialzo. Settimana scorsa era stata di ritracciamento, ieri i listini internazionali hanno mostrato una certa forza. Cosa dobbiamo attendere? Siamo in presenza di un segnale rialzista o questo è un falso segnale? La prova del 9 ci sarà oggi. Quindi, attenzione alla chiusura odierna e se questa avvverrà sopra i massimi di ieri o sotto i minimi.

I prezzi si sono fermaati in modo millimetrico sotto le resistenze che hanno fermato il rialzo a fine luglio, poi a inizio settembre. Questa è la volta definitiva: o si rompono con forza al rialzo, oppure parte Onda C con un ribasso di almeno un altro 10% fino al setup rosso del 30 novembre. Non vediamo strade alternative a questi due scenari appena ipotizzati.

A Wall Street si riparte al rialzo? I livelli chiave da monitorare

La seduta di contrattazione del giorno 11 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.663,72

Nasdaq C.

13.917,89

S&P500

4.487,46.

Cosa farebbe partire probabilmente una nuova fase di ribasso? Chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

