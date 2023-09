Tendenze moda autunno inverno: 3 look, 1 solo capo per un guardaroba al top spendendo poco

Vuoi seguire la moda ma non hai tanti soldi da spendere? Sfrutta i capi che hai già, ma punta su questo pezzo chiave, un must della prossima stagione!

Anche se le temperature sembrano non voler calare è quasi tempo di scartare gli abiti estivi leggeri e svolazzanti. Ci tocca tirare fuori l’abbigliamento più pesante per l’autunno con abbracci calorosi. Ma come fare quando hai pochi soldi da spendere e non vuoi rinunciare a sentirti alla moda? Risparmiare è sicuramente importante, soprattutto in questo periodo di crisi e di prezzi vertiginosi. Però questo Non significa però che non puoi permetterti un guardaroba di tendenza, anzi. Basta puntare ad un solo capo economico che ti svolta la stagione. Se vuoi essere al top delle tendenze moda autunno inverno senza svuotare il portafoglio ecco che fare!

Tendenze moda autunno inverno, cavalca l’onda con questo capo intramontabile

Il capo magico che non può mancare per elevare il look anche se hai capi economici è il trench coat. Questo capospalla è un classico senza tempo che si adatta perfettamente all’autunno e all’inverno. Ne trovi di tutte le fasce di prezzo da 50 € di Boohoo e Only ai 120 € di NA-KD. Spendendo qualcosina in più puoi comprare un capo che ti durerà anni e che non passa mai di moda. Abbinandolo nel modo giusto puoi creare outfit raffinati e di classe spendendo pochi euro.

Il primo look può essere definito da ufficio, ma è ormai una delle tendenze più gettonate del momento. Ideale se sei una donna in carriera o se desideri semplicemente sfoggiare un look professionale. Indossa il trench sopra un abito sartoriale, abbinalo a una cintura sottolineando la vita e aggiungi degli stivali alti. Un look elegante e sofisticato, ma se hai trent’anni e vuoi dare un tocco sbarazzino, metti dei mocassini.

Casual Chic per il Weekend o da femme fatale per una serata scintillante

Per un sabato pomeriggio in città o una passeggiata al parco abbina il trench ad un look casual chic. Metti dei jeans, capo perfetto per creare tantissimi look. Scegli un modello flare, con questo jeans puoi creare almeno 5 outfit diversi spendendo pochissimo. Completa il look con una maglia oversize, delle sneakers alla moda e un cappello con falda larga. Per finire, un outfit elegante e raffinato per una cena romantica o una serata particolare. Il trench è bellissimo anche su un abito da sera, meglio ancora se luccicante e cortissimo. Oppure, opta per una camicia bianca over, una gonna a tubino nera, cintura sottile. Infila un paio di tacchi alti e qualche gioiello luminoso per un tocco più glamour.

In conclusione, non devi necessariamente spendere una fortuna per avere un guardaroba alla moda. Con il giusto capo chiave come il trench coat puoi creare look eleganti e versatili per l’autunno e l’inverno.

(n.d.r. Nell’articolo vengono menzionate marche ed eitichette a titolo di informazione gratuita. Non c’è alcun interesse da parte della Testata)