Quanto costa la scuola frequentata dai figli di Chiara Ferragni e Fedez? La retta per l’istruzione di Leone e Vittoria è esorbitante

Leone e Vittoria hanno rispettivamente 5 e 2 anni e Fedez e Chiara Ferragni, quest’anno hanno deciso di iscriverli alla scuola privata. Oggi siamo qui per svelare la curiosità di molti, ovvero che scuola frequentano i bambini, ma soprattutto quanto costa all’anno la loro istruzione.

I Ferragnez sono la famiglia più conosciuta, chiacchierata ed invidiata d’Italia. Tutto ciò che riguarda la loro quotidianità dà vita a chiacchiere e pettegolezzi.

Chiara Ferragni e Fedez mostrano quasi ogni dettaglio della loro vita sui social media. Il 6 settembre su Instagram, la nota influencer ha postato una splendida foto di famiglia che li ritrae nel primo giorno di scuola dei figli.

Come tutti noi sappiamo, i Ferragnez non sono una famiglia comune. La donna fattura circa 40 milioni di euro l’anno e il suo patrimonio è in costante crescita. Il marito Fedez ne guadagna circa la metà. Insomma, questi dati ci fanno intuire che per l’istruzione dei figli i 2 genitori hanno puntato all’élite.

Oggi siamo qui per rivelarti quando spendono i Ferragnez per mandare a scuola i figli Vittoria e Leone.

Qual è la scuola di Leone e Vittoria Lucia Ferragni: come si chiama, dove si trova è perché è così prestigiosa

Per Leone è arrivato il momento di iniziare la prima elementare, mentre per la piccola Vittoria l’asilo. La foto postata dalla giovane influencer li ritrae in divisa, indizio che sta ad indicare che la loro non è certamente una scuola qualunque.

Infatti si tratta della St. Louis School con sede a Milano in via Marcantonio Colonna n.24. Parliamo di un prestigioso istituto bilingue riconosciuto in tutta Europa tra le scuole più eccellenti. La scelta dei Ferragnez non deve affatto stupirci. I 2 genitori non hanno di certo problemi economici e vogliono garantire il meglio per i loro figli.

Ovviamente, scuole così prestigiose non sono alla portata di tutti: infatti, per permettere ai figli di frequentare l’istituto, i Ferragnez spendono una cifra incredibile.

Quanto costa la scuola frequentata dai figli dei Ferragnez? Roba da non crederci

La retta per la scuola primaria, ovvero per il piccolo Leone, ammonta a ben 15.730 euro l’anno. Per l’asilo, invece, i genitori spendono 11370 euro.

Il costo sarebbe già elevatissimo così, ma c’è dell’altro. Infatti, queste cifre non tengono conto dei costi di iscrizione all’istituto, né tantomeno della mensa scolastica. Dunque, alle cifre sopra indicate dobbiamo ancora aggiungere 2800 euro per l’iscrizione, mentre il prezzo della mensa varia da 1.350 a 1.475 euro.

Pertanto, in totale quanto costa la scuola frequentata dai figli della Ferragni e Fedez? A conti fatti, mandare a scuola Leone e Vittoria ai 2 genitori costa quasi 40 mila euro l’anno.

Ovviamente, in questo importo non è incluso il corredo scolastico di cui ogni bambino ha bisogno come libri, quaderni, zaini e materiale di cancelleria. Insomma, come potevamo immaginare, di certo Chiara Ferragni e Fedez possono permettersi questo e molto altro.