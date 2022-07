Oggi inizia una settimana importante e a Wall Street si guarda avanti con un certo ottimismo. Cosa attendere da ora in poi? I prossimi giorni chiariranno meglio le nostre idee operative ma anche la struttura grafica dei listini azionari d’oltreoceano.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 8 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

31.338,15

Nasdaq C.

11.635,31

S&P 500

3.899,38.

Cosa attendere da ora in poi?

Minimo annuale già alle spalle?

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 luglio.



A Wall Street si guarda avanti e il peggio è alle spalle? Questa sarà una settimana decisiva

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.154. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.355.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.412. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.858. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso dal 5 luglio per Dow Jones e S&P 500. Long su Nasdaq C. dal 6 luglio.

Cosa attendere per oggi?

Oggi, si dovrebbe assistere a un inizio di giornata in negativo per poi lasciare spazio a una nuova accelerazione rialzista fino alla chiusura di giornata.

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 147,04 dollari, in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Apple: il breve termine è al rialzo

Le stime degli analisti (43 giudizi) convergono che i prezzi attuali siano sottovalutati e che il fair value si colloca in area 183,95 dollari.

Tendenza di breve termine rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 156,74, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 166,24 dollari. Dal punto di vista grafico, sevcondo i nostri studi, il titolo potrebbe comprarsi in ottica Buy and Hold con una chiusura mensile superiore a 151,74.

