Il mese di luglio è estate allo stato puro, preannuncia vacanze e regala spritz al tramonto che hanno tutto un altro sapore. A farci compagnia in queste “notti magiche”, nei weekend fuoriporta ma anche durante la realtà quotidiana, fatta di impegni e lavoro, può essere proprio l’oroscopo.

Pianeti, stelle e satelliti, con i loro movimenti e le loro congiunzioni, sarebbero, infatti, fondamentali per avere un assaggio del nostro futuro prossimo.

Nel dettaglio, questo luglio sarebbe particolarmente impegnativo per l’oroscopo, con un calendario di accadimenti celesti incredibilmente fitto.

La mezzaluna crescente è stata l’evento di apertura, che regalerà gioie ad alcuni suoi protagonisti fino a martedì.

In previsione ci sono, inoltre, sfilate di stelle cadenti, che anticipano gli sciami di meteore d’agosto tra il 12, il 29 e il 30 luglio.

Più nell’immediato, invece, è previsto un incredibile evento lunare che sembrerebbe destinato a portare soddisfazioni e amore nella vita di alcuni segni zodiacali.

Una Superluna splendente

Il 13 luglio, con start alle ore 20:37 puntuali, potremo organizzare una cena con vista. Nei nostri cieli notturni, infatti, la Luna si renderà protagonista di un evento che affascina l’uomo da millenni.

Stiamo parlando della Luna piena e quella in programma sarà una “Superluna”, in quanto questo satellite naturale sarà vicinissimo alla Terra. Da questa posizione privilegiata, chiamata perigeo, ci apparirà decisamente più grande, ma anche molto più luminosa.

Lasciando l’astronomia per tuffarci nell’astrologia, questa Luna piena di luglio avrà luogo in corrispondenza della costellazione zodiacale del Capricorno. Ciò potrebbe aprire a un periodo di grandi conquiste, ambizione, spiccata sensibilità e passione, ma solo per alcuni privilegiati.

Con la Luna piena del 13 luglio avranno fortuna sfacciata Capricorno e Ariete mentre questi 2 segni zodiacali trionferanno in amore

A intraprendere le strade lastricate d’oro create dalla Luna piena saranno, come anticipato dal titolo, Capricorno e Ariete.

Il primo, spettatore in prima fila di questo evento fortunato, potrebbe andare in contro a importanti riconoscimenti lavorativi. Via libera, quindi, a intuizioni e idee creative che questa volta potrebbero rivelarsi quelle vincenti per aprire le porte del successo e del denaro.

Anche per il secondo, star dell’oroscopo 2022, l’ambito lavorativo potrebbe rivelarsi quello più fortunato. Per l’Ariete, entro agosto, ci sarebbero cambiamenti in vista, come una mansione più in linea con le proprie abilità o una promozione più remunerativa.

Farfalle nello stomaco

Invece, con la Luna piena del 13 luglio avranno fortuna in amore un segno di fuoco e un segno d’aria, avvolti dall’aura passionale di Venere.

Tutti i Leone ancora single potrebbero incontrare il vero amore e dare il via a una favola oppure potrebbero imbattersi in un flirt da notti bollenti.

Infine, tutti i Gemelli in coppie veterane potrebbero assaporare momenti di maggiore complicità e iniziare a sognare in grande.

Lettura consigliata

Luglio da dimenticare per lo Scorpione e altri 2 sfortunatissimi segni zodiacali a causa dello zampino di Nettuno retrogrado