Il palladio potrebbe aver segnato il minimo pluriennale e puntare a forti rialzi

Mentre i mercati azionari crollano sotto i colpi della Silicon Valley Bank e la Credit Suisse sembra sull’orlo del collasso, ci sono alcune occasioni interessanti che potrebbero svilupparsi sui grafici di alcune materie prime. Ad esempio, il palladio potrebbe aver segnato il minimo pluriennale.

Le materie prime

Da osservare con attenzione anche il Natural gas che sembra in procinto di lasciare alle spalle un minimo importante. Inoltre, sia l’Argento che l’Oro sembrano pronti per uno slancio sia di breve che di medio e lungo termine. Segnaliamo anche l’Avena che potrebbe essere pronta per scatti davvero importanti.

l palladio potrebbe aver segnato il minimo pluriennale e puntare a forti rialzi

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 marzo al prezzo di 1.455,5. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1.333 e il massimo a 1.852. Nel corso del 2022 dopo anni di fortissimi rialzi il palladio ha segnato il massimo a 3.477.

Negli ultimi giorni si stanno affollando interessanti divergenze rialziste proprio su livelli importanti di prezzo. Il movimento discendente degli ultimi mesi non ha trovato supporto nè sulla 200 e 400 settimanale, mentre proprio sulla 600 sembra che si possa creare una solida base di ripartenza.

La velocità delle medie mobili appena indicate è positiva, come la loro inclinazione. Se la seduta di contrattazione del 17 marzo chiuderà su livelli superiori ai 1.477, le probabilità che un minimo rilevante sia stato segnato saranno davvero elevate.

La prima resistenza di breve termine è collocata in area 1.525. La chiusura di questa settimana di 1.477, e il successivo superamento dei 1.525 potrebbe far partire un “potente swing rialzista” con obiettivo di medio termine verso l’area di 1.830 e poi 2.151.

Questo è un percorso campione che poi andrà analizzato di volta in volta con continuo monitoraggio dei supporti e delle resistenze che di volta in volta si formeranno.

