Lunedì erano stati centrati i primi supporti di questa correzione, fra lo 0,382/0,50% del movimento rialzista segnato fra dicembre e i primi giorni di marzo. In quel momento i nostri oscillatori hanno divaricato le loro linee al rialzo, generando un segnale di minimo segnato per il momento. Continuerà nei prossimi giorni? La risposta è ancora prematura. Wall Street potrebbe aver lasciato alle spalle il ribasso? Procediamo per gradi.

Troppa confusione attorno alla verità dei fatti

Negli ultimi giorni ha imperato molto la disinformazione, in quanto si è paragonato il fallimento della Silicon Valley a quello della Lehman Brothers del 2008. Paragone non accettabile a parer nostro, per dimensioni e per effetti sull’economia americana e internazionale. Inoltre, molti avevano dato per scontato un imminente taglio dei tassi della FED. Sbagliato, questo, se si avverasse, potrebbe significare che la situazione non era sotto controllo, e che il fallimento della SVB sarebbe solo la punta di un icerberg pronto a far deflagrare l’economia americana.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 14 marzo si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.155,40

Nasdaq C.

11.428,15

S&P500

3.920,56.

Wall Street potrebbe aver lasciato alle spalle il ribasso: cosa guardare da ora in poi?

La media mobile a 200 settimane toccata nei giorni scorsi sembra aver sortito i suoi effetti, spingendo nella seduta di ieri i prezzi al rialzo. Ora dobbiamo capire se questo movimento verrà confermato nella giornata odierna.

Ripartenza al ribasso se la chiusura di seduta oggi avverrà con livelli inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

31.805

Nasdaq C.

11.284

S&P 500

3.873.

Cosa potrebbe accadere? Non è ancora semplice da decifrare il quadro tecnico, in quanto il rialzo avrà bisogno di ulteriori conferme nei prossimi giorni. C’è però un aspetto da non sottovalutare: le divergenze sono tutte rialziste, sia sul giornaliero che sul settimanale.

