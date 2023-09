Siamo vicini al setup nero del 29 settembre e questo potrebbe portare anche alla formazione di un minimo. Riteniamo che come da scadenze cicliche e come da nostri calcoli statistici che presto il tempo potrebbe volgere al bello sui mercati azionari internazionali. Mancano pochi giorni all’inizio del mese di ottobre e questo nel 90% dei casi ha stoppato i ribassi che ciclicamente iniziano fra agosto e settembre. Abbiamo quindi ragioni per continuare a essere ottimisti. E queste non sono solo derivanti da calcoli statistici ma sono i grafici a tranquillizzarci ancora. A Wall Street il minimo potrebbe essere vicino.

Obiettivi del ribasso in atto

I prezzi sembrano indirizzati verso queste aree:

Dow Jones

fra 33.300 e 32.500

Nasdaq C.

fra 12.970 e 12.500

S&P500

fra 4.300 e 4.230.

Nonostante queste discesa preventivata continuiamo a rimanere ottimisti perchè i grafici, le trend line e le medie settate a 200/400 e 600 rimangono orentate al rialzo.

Questo ci fa pensare che il minimo possa essere vicino, e che possa essere alla portata entro al massimo martedì prossimo.

A Wall Street il minimo potrebbe essere vicino: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del giorno 25 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.006,88

Nasdaq C.

13.220,76

S&P500

4.337,44.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

34.157

Nasdaq C.

13.354

S&P500

4.358.

Come al solito le previsioni devono trovare conferma nei pattern di prezzo. Questo significa che la nostra previsione di essere vicini a un minimo dovra essere confermata dalla formazione di uno swing rialzista. Quindi, per questo motivo, di giorno in giorno andremo a monitorare i minimi che si formeranno e poi i massimi per capire se si formerà o meno un’inversione di tendenza.

Questa sarà la nostra strategia e sarà di giorno in giorno l’approccio. Quali probabilità diamo al momento che possa essere stato segnato già il massimo annuale? Agosto (in questa data si è formato per il momento il top) raramente è stato un mese di massimo ma vedremo cosa accadrà da ora a fine mese e in quella data quali saranno gli swing formatisi sui prezzi. Il Toro dovrebbe essere solo all’inizio.

