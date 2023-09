3 portafortuna della cultura orientale che attirano soldi e ricchezza e l’oggetto inglese che porta successo e denaro

Non solo il famoso gatto con la zampa sollevata, ecco altri portafortuna dell’Estremo oriente che porterebbero denaro in abbondanza e fortuna.

Molti di noi hanno degli oggetti o dei gesti scaramantici che utilizzano per tenersi al riparo dalla sfortuna e che ci accompagnano durante eventi importanti. Portiamo con noi ciondoli, pietre e simboli che, irrazionalmente, pensiamo che attirino la fortuna e sono di buon auspicio.

Non è un’usanza popolare moderna, anzi, anche gli Antichi Egizi portavano con sé amuleti, come il famoso scarabeo, credendo che potessero proteggerli da eventi nefasti. In ogni parte del Mondo troviamo simboli popolari contro la sfortuna che avrebbero il “potere” di attirare soldi e felicità. Ad esempio, in Irlanda, ma anche in Italia, si associa il quadrifoglio alla fortuna e ricchezza, in Asia sarebbe l’elefante ad essere simbolo di buon auspicio. Non di meno anche nella tradizione orientale troviamo dei simboli che richiamano la fortuna, anche dal punto di vista economico.

Ecco 3 portafortuna della cultura orientale che attirano soldi e ricchezza da tenere in casa

Tanti conoscono il famosissimo gatto con la zampa sollevata, chiamato Maneki Neko, un portafortuna nipponico, che con la sua posa infonderebbe ricchezza. Ma non è l’unico oggetto dell’Estremo Oriente considerato di buon auspicio e portatore di denaro e fortuna. È molto popolare il Buddha che ride, che tra l’altro promuove un bellissimo messaggio: mantenere sempre un atteggiamento positivo nei confronti della vita.

Nella cultura Feng Shui sembra sia associato alla vita di un monaco Zen, vissuto nel decimo secolo dopo Cristo, dall’animo gioioso e spensierato. Se posizionato all’ingresso di casa porterebbe fortuna e ricchezza, ancora di più se si massaggia la pancia quotidianamente. Altro elemento che attirerebbe ricchezza, secondo i cinesi, è la rana Chan Chu, raffigurata con una moneta in bocca e seduta su delle monete d’oro. Anche in questo caso, secondo il Feng Shui si dovrebbe mettere davanti l’ingresso, con la faccia rivolta verso l’interno, insieme ad un elemento rosso. L’ultimo dei 3 portafortuna della cultura orientale che attirano soldi e ricchezza è un simbolo diffuso in Giappone: 3 chiavi legate insieme. Chi le indossa attirerebbe a sé non solo amore e salute, ma soldi in abbondanza.

Un’antica usanza del Regno Unito

Durante il Natale, e in occasione di altre festività, è usanza per gli inglesi preparare uno squisito pudding, una tradizione antica e largamente diffusa. Ma ci sarebbe un particolare e prezioso oggetto da nascondere all’interno che sarebbe auspicio di ricchezza, ovvero una moneta d’argento. Oggi gli inglesi userebbero una moneta da 6 penny, o altri piccoli doni, chi lo trova all’interno del dolce avrà un anno fortunato e prospero.