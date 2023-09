Ingresso bomba di Luciana Littizzetto a Tù Sì Que Vales ecco a quanti soldi ammonterebbero il suo patrimonio e l’impero immobiliare

La Luciana nazionale si preannuncia come sostituta di Belen alla corte di Maria De Filippi. Scintille con la Ferilli e un esordio che alcuni hanno definito un flop. Certo la comica saprà rifarsi, forte dell’esperienza con Fazio e anni di televisione, che le avrebbero fruttato un cospicuo patrimonio.

Qualcuno ne ha fatto addirittura una questione di coerenza. Quando spalleggiava l’amico Fazio nel salotto intellettuale di Che Tempo Che Fa, la Littizzetto sfornava battute contro Mediaset e la destra a ritmo industriale. Vederla nella corte di Maria De Filippi, diciamocela tutta, a molti non è piaciuto. Che sia l’effetto sobrietà voluto da Piersilvio Berlusconi? Un altro segnale di apertura verso artisti e intellettuali tradizionalmente di sinistra, infatti, potrebbe essere l’ingresso bomba di Luciana Littizzetto a Mediaset.

Con tutto ciò che ne consegue. Fantastico l’esordio a Tù Sì Que Vales, dove la bionda torinese si propone come sostituta di belen, mentre, in realtà, sta coprendo il vuoto lasciato da Teo Mammuccari. Ma veniamo ora al suo patrimonio. La Littizzetto pare sia sovrana di un impero immobiliare. E anche il contratto firmato con Warner Bros Discovery insieme all’amico e collega Fabio Fazio, sembrerebbe non si tratti di bruscolini.

Luciana Littizzetto è un personaggio sarcastico, una maestra nell’uso dell’ironia per esprimere dei pensieri anche profondi è impegnati. Questa sua cifra stilistica l’ha certamente fatta amare dal grande pubblico. Ma, dei suoi guadagni, cosa sappiamo? Secondo alcune fonti, le cifre che si sono venute a sapere rispetto alla passata conduzione di Che Tempo Che Fa, insieme a Fazio, sarebbero prossime agli 800.000 euro a stagione. Questo, senza tener conto dei numerosi contratti pubblicitari.

Il suo ingresso a Mediaset pare sia corroborato da un cachet notevolissimo. Lo rende noto il sito Dagospia, il quale fa un simpatico riferimento al “profumo dei soldi che guarirebbe tutte le inimicizie”. Mentre sul contratto stipulato tra Fazio, Littizzetto e Warner Bros Discovery c’è ancora un alone di riserbo, per logica, sappiamo che la comica torinese potrebbe prendere ben più delle 20.000 euro a puntata, che erano il suo cachet a Che Tempo Che Fa. Insomma, per rompere l’eterno sodalizio con la Rai, dei motivi ci saranno pur stati. Tra questi, indubbiamente, un incremento dei guadagni.

Per quanto riguarda, invece, l’impero immobiliare di Luciana, pare sia addirittura annoverata tra i primi 500 contribuenti nazionali. L’attrice, infatti, parrebbe essere proprietaria di ben 22 immobili sparpagliati in Piemonte, con le destinazioni d’uso più diverse. Una fiducia nel mattone costruita in anni di investimenti e oculati acquisti. Quanto frutti questo patrimonio immobiliare alla Littizzetto non ci è dato di sapere, con precisione, ma viene da ammirare la sua lungimiranza. Non solo come artista, ma anche come donna d’affari, che ha a cuore il proprio benessere futuro.

