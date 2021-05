Mercati che dopo le fibrillazioni delle ultime settimane potrebbero aver scelto la strada per ulteriori rialzi. Come al solito procederemo per step e di volta in volta confermeremo o meno lo scenario.

Per molti l’incognita rimane proprio la piazza azionaria americana, dove alcuni titoli guida hanno raggiunto livelli di prezzo superiori e di non poco al loro fair value, ma alcuni settori sono rimasti indietro. E poi si mette l’accento sull”inflazione e se questa tenderà ad aumentare nelle prossime settimane e mesi, questo potrebbe essere un buon momento per puntare sul settore assicurativo, bancario, energia e finanziario. Ma anche nei settori che potrebbero essere penalizzati dall’inflazione ci sono ancora società i cui prezzi sono lontani dal loro fair value.

Fra le small cap troviamo delle storie che ci sembrano molto interessanti, e proprio fra questi a Wall Street ci sono titoli azionari sottovalutati da poter comprare nella settimana del 24 maggio.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione di lunedì sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.872.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.355.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.121.

A Wall Street ci sono titoli azionari sottovalutati da poter comprare nella settimana del 24 maggio

Oggi, monitoriamo i seguenti titoli: Dorian LPG (NYSE:LPG), Orion Groups Holding e Vectrus e definiamo per essi una strategia di trading di breve termine.

Dorian LPG, opera nel trasporto di gas di petrolio liquefatto (GPL) e capitalizza circa 622 milioni di euro. Fair value a 30 dollari per azione. Ultimo prezzo a 14,99. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 12,93 ed obiettivo primo in area 16,68 da raggiungere nei prossimi 30 giorni e poi 18,50/20,10 nei prossimi 3 mesi.

Orion Groups, opera nel settore delle costruzioni e capitalizza circa 187 milioni di euro. Fair value a 10 dollari per azione. Ultimo prezzo a 6,21. Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 5,31 ed obiettivo primo in area 7,50 da raggiungere nei prossimi 30 giorni e poi 9,83 nei prossimi 3 mesi.