C’è qualcosa che non quadra in questi mercati che da inizio aprile continuano a generare in continuazione falsi segnali. Oggi è davvero nodale perchè scade un nostro setup annuale. Da queste date noi attendiamo con elevate probabilità l’inizio di una fase direzionale. In quale verso?

Al momento è tutto in divenire e preferiamo attendere la giornata di oggi e domani per confermare uno o l’altro scenario. Cosa succede frattanto? Negli ultimi 2 mesi, diversi addetti ai lavori con le loro teorie sull’inflazione, sulla sopravvalutazione o meno dei mercati, su eventuali crisi economiche alle porte continuano a non dare indicazioni univoche che su quello che potrebbe essere lo scenario che si profila all’orizzonte.

Come al solito, con il nostro Ufficio Studi invece, daremo importanza poco alle congetture e molto ai livelli di prezzo e in base ad essi sceglieremo come operare, sia al rialzo che al ribasso.

La raccomandazione odierna è la seguente: Wal Street nel giorno di setup è messa male e rischia molto mentre Amazon punta già verso nuovi ribassi.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di mercoledì sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 34.050.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista con tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 13.242.

S&P 500

Tendenza ribassista con tenuta al ribasso in chiusura di seduta di 4.170.

Gli swing che si sono formati ieri e gli oscillatori sembrano propendere per l’inizio di un ribasso. Vedremo oggi cosa accadrà.

Abbiamo messo sotto la lente il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN) che consideriamo ai livelli attuali ampiamente sottovalutato e penalizzato. Fair value atteso in area 4.080 dollari per azione.

Amazon, ultimo prezzo a 3.232,28. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 3.312, il ribasso in corso potrà continuare fino a 2.900/2.850.

Per il momento stare lontano dal titolo per operazioni al rialzo.