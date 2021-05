Tutti sappiamo quanto è utile avere dello spazio in più per riporre biancheria, abiti, scarpe, elettrodomestici o scorte di detergenti. Quindi è importante, quando si pensa alla propria casa, prevedere dei ripostigli “furbi” che ci aiuteranno poi a vivere meglio. Ecco due tipi diversi di ripostiglio da realizzare da soli con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

I ripostigli “aerei” per sci, scarponi e valigie

Vediamo, allora, come realizzare in poche mosse e in modo semplice un utile ripostiglio segreto nelle case con soffitto molto alto. Sono ambienti molto utili per riporre per le valigie, i maglioni al cambio di stagione, le sacche, gli scarponi e gli sci.

Si chiamano ripostigli “in quota” e possiamo realizzarli con una struttura semplice. Si ricavano nei soggiorni, nei corridoi e nelle zone antibagno.

La costruzione del ripostiglio in quota è importante soprattutto quando si elimina il ripostiglio a terra per creare, ad esempio, un bagnetto di servizio dove mettere la lavatrice e uno stenditoio.

In molti Comuni è ormai obbligatorio prevedere un vano ripostiglio per ogni appartamento. In questi casi la soluzione in quota permette di creare un secondo bagno. Senza rinunciare a un vano per riporre le cose fuori stagione. Rispettando le norme e guadagnando spazio.

La zona ribassata va illuminata con faretti

Il ripostiglio in quota è una struttura basata su travetti in legno che si fissano con una rete metallica e tappi a espansione. Molto resistenti.

Su questa vengono appoggiate delle assi trasversali. Sul lato inferiore si fissa un pannello in compensato, nel quale trovano posto i faretti a incasso che illumineranno la zona sottostante.

Se il vano a disposizione ha un’ampiezza di due metri per lato e un’altezza superiore a tre metri, il ripostiglio verrà benissimo.

Potremo creare una struttura appoggiata all’altezza dello stipite delle porte. Il ripostiglio in quota, in sostanza, è un controsoffitto con una botola centrale o laterale per l’accesso.

Con questo sistema possiamo creare un vano alto almeno 70-80 centimetri, che è utilizzabile per riporre valigie leggere ma ingombranti. Nonché scatoloni di oggetti che si usano raramente. Quando la misura è inferiore, la struttura resta la stessa. Ma è conveniente fare l’apertura da uno dei locali adiacenti.

Poiché normalmente per questa soluzione su usa il soffitto di un antibagno, è possibile prevedere l’apertura del soppalco direttamente dal bagno.