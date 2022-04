Quant’è bello il Mondo e quante cose ci sono da scoprire intorno a noi. Esaltiamo spesso Stati e città lontane, quasi come se la distanza andasse di pari passo alla bellezza di un luogo.

Nessuno discute sulle meraviglie che si trovano a migliaia di chilometri dalla nostra terra, ma attenzione a non sottovalutare i territori più prossimi. Non solo in Italia possiamo ammirare posti incantati che tolgono il fiato, ma anche a pochissimi minuti dai confini nazionali.

Infatti, chi abita al Nord ha la possibilità di spostarsi molto agevolmente in territorio straniero, anche per un tour in giornata. Anche chi viene dal Centro o dal Sud potrebbe approfittarne per una breve gita a 360 gradi, facendo proprio una capatina all’estero.

A questo proposito, gli esperti di Viaggi e turismo di ProiezionidiBorsa hanno un piccolo suggerimento da dare ai loro fidati Lettori. Un angolo di paradiso molto amato dai turisti di tutto il Mondo e meta di escursioni da parte dei più avventurosi. Vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, come raggiungerla senza perdere un’intera giornata.

Si trovano a 40 minuti dal confine italiano le regine del Mondo sotterraneo dove trascorrere una giornata speciale

Stiamo parlando delle Grotte di Postumia, in Slovenia, definite dagli esperti e amanti della natura come le regine delle grotte. Situate in piena regione carsica e poco lontane dall’omonima città di Postumia, si estendono per oltre 20 km.

Tra gallerie e caverne si scorge l’imponente stalagmite di ben 5 metri, chiamata Brillante per il suo colore bianco splendente. Risulta superfluo specificare che rappresenta uno dei principali simboli delle imponenti grotte.

Tra le attrazioni principali, ecco che troviamo anche il trenino, risalente al lontano 1872. Difatti, è proprio in quell’anno che si è inaugurata la prima ferrovia dentro una grotta, il cui percorso è attualmente di circa 3,5 km. Accanto alla roccia carsica, non possiamo perderci il meraviglioso parco, dove godersi un po’ di pace e relax lontano dallo stress cittadino.

Inoltre, precisiamo che non sussistono più restrizioni dovute al Covid ed ecco perché si garantisce l’apertura anche nei giorni festivi.

Come arrivare

Queste bellezze si trovano a 40 minuti dal confine e certamente possiamo raggiungerle in auto. Basta uscire dalla città di Trieste ed entrare in Slovenia. Consigliamo di consultare le regole da seguire in autostrada, perché rischiamo di beccarci una multa una volta arrivati sulle strade straniere.

Chi non ha l’auto può optare per il treno, che proprio da Trieste arriva alla città di Postumia, a 20 minuti a piedi dal Parco. Anche l’autobus è un’ottima idea, dato che arriva direttamente davanti alle Grotte.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta, non ci resta che prenotare per una gita fuori porta, immersi in tutta la maestosità della natura.

