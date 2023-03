Terra Amara, un dettaglio trascurato rivela il segreto del successo della serie TV più acclamata

Terra Amara è la serie TV turca che sta conquistando milioni di spettatori in tutta Italia. Ma a cosa si deve questo successo spropositato? C’è un particolare, tanto semplice quanto snobbato, che ha contribuito a dar lustro al programma di Mediaset. Ecco di quale si tratta, con gli aggiornamenti sulle clamorose anticipazioni delle puntate del weekend.

È il fenomeno turco che sta facendo impazzire gli italiani. Terra Amara sta avendo un successo senza pari, tanto che fino al mese scorso si registravano circa 3 milioni di spettatori incollati allo schermo. Il dramma di Canale 5 è ormai entrato nei cuori di molti e la seconda stagione è tuttora in corso. Sebbene gli attori siano tra i più amati e la trama emozionante, ci sarebbero altri dettagli vincenti dietro al lavoro certosino della produzione. Uno di questi lo hai davanti agli occhi in ogni puntata, ma probabilmente non lo hai mai considerato. Ecco a che cosa ci riferiamo.

Terra Amara, un dettaglio trascurato è motivo d’orgoglio della produzione

È l’attenzione verso i particolari che ha reso la serie con Züleyha e Yilmaz una delle più apprezzate. La stessa precisione nei dettagli ha permesso alla troupe di sfornare un prodotto pressoché perfetto. Ovviamente, dietro alle quinte c’è il lavoro di tantissime persone, tra le quali i costumisti. Proprio gli abiti di scena sarebbero l’elemento che fa immergere a 360 gradi nell’ambientazione della fiction.

Ricordiamoci che gli eventi avvengono in quella che sarebbe la Turchia non attuale, bensì degli anni ’70. Motivo per cui l’abbigliamento avrebbe dovuto ricordare quello di un passato non così recente. L’idea più geniale ha visto assegnare un look diverso ad ogni protagonista, che si adattasse a carattere e condizione economica. Basti pensare al vestiario ricercato che sfoggia la dottoressa Mujgan, confrontato con la modestia degli abiti di Gulten. La prova lampante degli sforzi fatti in questo campo sarebbe il numero di pezzi sfornati ogni settimana: sarebbero circa ottanta, tra abiti e accessori vari. Dunque, anche questo ha contribuito a rendere indimenticabile Terra Amara, un dettaglio trascurato a cui da oggi darai certamente più importanza.

Cosa succede prossimamente: un fatto scioccante sconvolgerà le vite dei protagonisti!

Sbirciando online si possono già conoscere le anticipazioni delle prossime puntate. Da quel che si riporta, sembrerebbe che la tensione salirà inesorabilmente questo fine settimana. Colpa di un evento a dir poco inatteso e decisamente drammatico, previsto per sabato 1° aprile.

Per fermare le continue ostilità tra Demir e Yilmaz, si cercherà di riportare la calma tra i due organizzando una cena. Ma, nonostante le buone intenzioni, nel corso della serata i battibecchi diventeranno sempre più insistenti. Finché incredibilmente non salterà fuori una pistola, e qualcuno ne farà le spese.