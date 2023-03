Creme e vellutate da veri chef con questi frullatori ad immersione: i migliori sul mercato e quelli più economici in assoluto

Il frullatore ad immersione è uno strumento che non può mancare in cucina. Ma quali sono i migliori sul mercato e quelli che costano di meno? Cerchiamo di fare un confronto.

Ci sono tantissime cose che si possono preparare in cucina con un frullatore ad immersione. Pensate alle creme, alle vellutate, ai frullati, appunto. Ma non solo, è ottimo per preparare le zuppe e le pappe per i bambini.

Si tratta di uno strumento molto utile e pratico. Si può avere una versione base, del tutto economica ed essenziale, come poter scegliere prodotti accessoriati e più all’avanguardia. In commercio è possibile scegliere tra tutte queste opzioni.

Farete creme e vellutate da veri chef con questi frullatori ad immersione, è sicuro! Basta soltanto capire quale è il più adatto alle proprie esigenze e mettersi all’opera. Noi cercheremo di fornirvi un quadro completo, utile all’acquisto, qui di seguito.

Cosa guardare in un frullatore: le caratteristiche più importanti

Molti di noi sono attratti dall’estetica di un prodotto. Questa è importante senza dubbio, ma occorre valutare anche altri aspetti. Quando siete in un negozio e vi mettete a guardare le varie offerte sugli scaffali, cercate di impiegare qualche minuto in più nella scelta.

Ecco cosa conviene tenere sempre in considerazione nella scelta di un frullatore, ad esempio:

deve essere maneggevole e delle dimensioni adatte alla propria cucina;

ci sono modelli senza fili che occupano meno spazio;

che occupano meno spazio; accessori in dotazione: a seconda del modello possono esserci le fruste, il tritatutto, diversi tipi di lame, accessori per trattare meglio le verdure;

voltaggio : l'ideale sarebbe minimo 500 watt ma dipende molto dall'utilizzo che dovete farne;

: l’ideale sarebbe minimo 500 watt ma dipende molto dall’utilizzo che dovete farne; velocità : di solito c’è una velocità media e una più alta, alcuni modelli hanno la funzionalità turbo per trattare cibi più spessi e duri;

peso : se troppo pesante sarà difficile da gestire;

: se troppo pesante sarà difficile da gestire; materiale: deve essere di buona qualità e antiscivolo.

Dopo aver considerato tutte queste cose in base alla vostra cucina, allo spazio disponibile, alle preparazioni che dovete fare e alle vostre possibilità, occorre dare uno sguardo al lato economico e alla qualità dei prodotti.

Creme e vellutate da veri chef con questi frullatori ad immersione: il rapporto qualità prezzo

Secondo i test e i dati forniti sui prodotti e sulla loro efficienza, il prodotto migliore in assoluto risulta essere BRAUN MULTIQUICK 9 MQ 9135XI. È il più accessoriato, quello valutato nel modo migliore dagli utenti che lo hanno acquistato ed usato. La fascia di prezzo per questo modello in particolare va dai 96 ai 130 euro.

Se, invece, consideriamo il rapporto qualità-prezzo allora dobbiamo prendere in considerazione prodotti con un punteggio comunque buono, ma ad un prezzo inferiore. Ad esempio, troviamo il modello MOULINEX QUICKCHEF DD6558 con una valutazione di 8.2/10 ed un prezzo che va da 45 a 57 euro.

Ottimo anche BRAUN MULTIQUICK 5 VARIO MQ5220WH che su Amazon si trova ad un costo di 55 euro. Per una valutazione che si avvicina al 9, ci sono anche KENWOOD TRIBLADE XL e SMEG HBF02. Il primo con 8.7/10 costa dai 70 ai 90 euro. Mentre il secondo con 8.8/10 ha un prezzo molto alto da 140 a 163 euro.