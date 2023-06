Tutto continua a muoversi secondo il percorso campione che abbiamo definito oramai da anni. Entro i primi 27 mesi del nuovo decennio doveva formarsi il minimo decennale, ed entro il primo triemstre di quest’anno, il minimo annuale. L’anno dovrebbe chiudersi con un forte rialzo per i mercati americani che da ora in poi, forse dalla FED di stasera dovrebbero iniziare a camminare velocemente. A quanto una pausa sui mercati azionari? Quando ci potrebbe essere una correzione dei mercati?

Una correzione di diversi punti percentuali

Ecco i setup per il 2023: 31 gennaio, 6 marzo, 6/7 aprile, 4 agosto, 29 settembre, 30 ottobre e 30 novembre. I più importanti saranno il 6 marzo, il 4 agosto e il 30 novembre.

In base all’algoritmo dell’alternanza dei nostri setup, il 4 agosto si dovrebbe formare il massimo dal 6/7 aprile, per poi lasciare spazio a un periodo di ribassi di diversi punti percentuali.

Il 29 settembre dovrebbe essere di ripresa fino al 30 ottobre, e il massimo annuale dovrebbe formarsi intorno al 30 novembre.

Torniamo al breve termine.

Quindi, come si nota da quanto appena scritto, non attendiamo grossi scossoni al ribasso prima del 4 agosto. La salita fino a qualle data potrebbe essere forte da ora in poi.

Questo significa che non attendiamo particolari frizioni dall’economia. Anzi, i dati, sia predittivi che contingenti, a parer nostro, confermeranno che alle porte ci sia un atterraggio morbido dell’economia. La FED di questa sera, e la BCE di domani dovrebbero rilasciare un outlook che dovrebbe/potrebbe confermare questa nostra tesi.

A quanto una pausa sui mercati azionari? Cosa guardare fra oggi e domani?

Alle ore 17:40 della giornata di contrattazione del giorno 14 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.322

Eurostoxx Future

4.380

Ftse Mib Future

27.825

S&P500

4.388,99.

Cosa manterrà intatto il rialzo fino a venerdì 15 giugno?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.710

S&P500

4.260.

Vedremo quale impatto avrà stasera la FED e poi domani la BCE.

