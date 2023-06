Mai più zanzare tigre vicino alla tua casa grazie a queste 5 piante meravigliose che faranno splendere il balcone

Se vuoi allontanare la temuta zanzara tigre dell’estate, ecco alcune piante da mettere in balcone che potranno darti una mano.

L’estate porta con sé non solo belle giornate di sole e temperature piacevoli, ma anche fastidiosi insetti come la zanzara tigre. Questo tipo di zanzara è noto per le sue punture dolorose e per la sua capacità di trasmettere malattie come il virus della dengue e la chikungunya. Fortunatamente, esistono alcune piante che, oltre ad aggiungere verde e bellezza al balcone, possono contribuire a tenere lontana la zanzara tigre. Dunque, eccone alcune delle più efficaci che puoi coltivare sul tuo balcone per allontanare questo fastidioso insetto.

Iniziamo dalla citronella, un classico che potrà aiutarti durante la stagione estiva

La citronella è una pianta aromatica con un forte odore di limone. Il suo profumo agisce come un deterrente naturale per le zanzare, inclusa la zanzara tigre. Puoi piantare la citronella in vasi o fioriere e posizionarla vicino alle zone in cui solitamente passi il tempo sul balcone.

È importante schiacciare o strofinare leggermente le foglie per liberare l’aroma che tiene lontane le zanzare. In alternativa, prova a piantare il geranio odoroso. Questa pianta, infatti, è famosa per la sua fragranza e, proprio grazie a quest’ultima, terrà lontane tutte le zanzare tigre.

Anche il classico basilico può essere un ottimo alleato in questo caso

Il basilico è una pianta versatile che non solo aggiunge sapore alle tue pietanze, ma può anche tenere lontane le zanzare. Questa erba aromatica emana un odore forte che maschera il richiamo della zanzara tigre. Coltiva il basilico in vasi sul balcone e assicurati di sfregare le foglie per liberare il suo aroma.

O anche la lavanda può essere un ottimo deterrente. Infatti, si tratta di una pianta dal profumo delicato e rilassante, ma le zanzare tigre non sono fan del suo odore. Puoi piantare la lavanda in vasi o fioriere e posizionarla sul balcone per allontanare questi fastidiosi insetti. Inoltre, la lavanda aggiungerà un tocco di colore viola al tuo spazio esterno.

Mai più zanzare tigre che arrivano in casa tua durante l’estate con l’aiuto di questi espedienti geniali

Ultima, ma non per importanza, la menta, altra pianta che può aiutare a respingere le zanzare. Il suo forte aroma mentolato confonde i sensori delle zanzare, riducendo così le probabilità che ti pungano.

Coltiva la menta in vasi sul balcone e goditi anche i suoi benefici culinari. Dunque, ora sai che non avrai mai più zanzare tigre che disturberanno le tue giornate estive. E questo grazie a delle meravigliose piante che abbelliranno anche il tuo balcone.