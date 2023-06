Sicuro di aver posizionato il barbecue nel posto giusto in giardino? Ecco i 3 posti migliori tra cui scegliere

Fai attenzione a dove posizioni il tuo barbecue perché potresti creare problemi alla tua casa senza saperlo.

Quanto è buono l’odore del barbecue e della carne arrostita? Salsicce, costine, braciole e tanti altri pezzi di prelibatezze che, solo a leggerne il nome, ci fanno venire l’acquolina in bocca. È soprattutto questa la stagione in cui gli appassionati del barbecue iniziano a dare il meglio di loro stessi. Il bel tempo ci induce a organizzare tavolate con amici e parenti, magari gustando dell’ottima carne grigliata. Ma siamo sicuri di saper utilizzare il barbecue nella maniera giusta? Molti di noi sono convinti che usare il barbecue equivalga a girare la carne sulla griglia, ma la realtà è ben diversa. Per mangiare dell’ottima carne, succulenta e croccante, bisognerà seguire alcune regole ben precise. Ad esempio, non tutti conoscono i migliori trucchetti che utilizzano in Canada per ottenere una cottura perfetta della carne.

Per non parlare del trucco sorprendente che ci permetterà di sgrassare la griglia del barbecue in meno di 10 minuti. Questi sono aspetti a cui tutti, bene o male, fanno attenzione. C’è, però, un argomento che la maggior parte di noi trascura, pur essendo di fondamentale importanza. Si tratta dell’esatto posizionamento del barbecue nello spazio. Tu, ad esempio, hai posizionato il barbecue solo in base all’estetica del tuo giardino? Se l’hai fatto, in realtà, hai commesso un errore. Scopriamo insieme quali luoghi sono i migliori per sistemare il nostro barbecue in modo perfetto.

Sicuro di aver posizionato il barbecue in posizione corretta? Fai attenzione ad evitare questi tre fattori di rischio

La prima regola che dovremo tenere a mente è quella di non posizionare il barbecue troppo vicino alla finestra che dà l’accesso sulla nostra casa. Molte persone fanno questo errore, per un motivo tanto banale quanto insensato. L’idea è quella che tenere il barbecue vicino all’ingresso potrebbe facilitarci il trasporto delle vivande, ma non è così. L’unico risultato che otterremo, infatti, sarà quello di rischiare di far entrare in casa del fumo. Questo, poi, sporcherà inevitabilmente tende o altri complementi interni alla nostra abitazione.

Inoltre è importante evitare questa postazione per un altro motivo. In questo modo, infatti, preserveremo la sicurezza di bambini e animali domestici, tendenzialmente attratti da oggetti anche pericolosi.

Attenzione all’ambiente circostante

Il secondo dettame da seguire alla lettera quando si tratta di trovare la postazione al proprio barbecue è il seguente. Non dovremo mai e poi mai posizionarlo nelle immediate vicinanze di piante e cespugli. Arbusti, foglie e rami, in generale, potrebbero prendere facilmente fuoco e questo aumenterebbe il rischio di incendi. Per questo è fondamentale evitare con cura zone che siamo troppo affollate dalla flora.

Controlliamo anche la direzione del vento

Per quanto potrebbe sembrare ininfluente per alcuni, è importantissimo anche controllare la direzione del vento prima di posizionare un barbecue. Per evitare di diffondere detriti e pezzi di cenere addosso a noi o alle persone che avremo accanto, sarà bene controllare di non avere il vento in direzione contraria.

Quando sarai sicuro di aver posizionato il barbecue in una postazione adeguata, potrai goderti il tuo pranzo in totale relax e comfort