Come eliminare i moscerini dalle piante grazie a un rimedio collaudato che non è acqua e aceto

Le piante che coltivi con cura potrebbero soffrire dell’attacco di alcuni insetti, come i moscerini. Se hai notato che il tuo vegetale si sta indebolendo, puoi porre rimedio con un prodotto naturale dalla buona efficacia. Ecco di quale parliamo e come potrebbe aiutare a liberarsi dall’invasione.

Gli insetti amano introdursi in casa nostra e prendere di mira le colture. Non tutte le specie sono sgradite, ma alcune potrebbero creare seri danni alle piantine. I moscerini appartenenti alla famiglia delle drosophila suzukii sono particolarmente voraci e amano insediarsi tra le foglie e il terriccio dei vasi. Non sono facili da avvistare, in quanto diventano grandi al massimo qualche millimetro.

Le larve, purtroppo, amano cibarsi dei frutti e costituirebbero una vera e propria minaccia allo sviluppo dei vegetali. Indizi come l’ingiallimento delle foglie, rallentamento della crescita e germogli secchi sarebbero tipici di questo piccolo gruppo di animaletti. Capire come eliminare i moscerini dalle piante è essenziale per salvaguardare il giardino. Perciò, vediamo come possiamo procedere e quale ingrediente utilizzare.

Fai attenzione alle innaffiature

I moscerini dei frutti amano sguazzare in ambienti umidi. Per questo motivo, la causa del loro arrivo in massa potrebbe riguardare l’eccesso di acqua. Diminuire le irrigazioni potrebbe rivelarsi una mossa intelligente, in attesa di procedere con le contromisure adeguate.

Cerca di bagnare la terra solo quando si asciugherà completamente. Già con questo primo accorgimento dovresti riuscire a ridurre il numero di uova deposte e gli esemplari presenti nella colonia.

Come eliminare i moscerini dalle piante senza la solita miscela della casa

Si dice che acqua e zucchero o una ciotola di aceto e sapone per piatti siano due validi rimedi contro lo sciame di moscerini. Ma se c’è un altro metodo per liberarsi di loro, questo consiste nel servirsi del piretro. È un insetticida naturale particolarmente potente, utilizzato in agricoltura per tenere sotto controllo afidi, coleotteri e altri animali dannosi. Agisce per contatto, per cui è necessario che la soluzione colpisca direttamente l’obiettivo.

Per usarlo bisognerà spargere il liquido in maniera localizzata, sulla chioma delle piante e nella parte inferiore delle foglie. In ogni caso, prima di agire leggi bene l’etichetta e segui le istruzioni riportate. Inoltre, consigliamo di indossare dei dispositivi di protezione individuali che consentiranno di minimizzare i rischi. Esegui l’operazione preferibilmente la sera o nel tardo pomeriggio, per evitare che i raggi solari ne pregiudichino l’efficacia. Di solito, il piretro funziona bene per circa tre giorni, dopodiché bisognerà somministrarlo nuovamente. Presta attenzione a non impiegarlo sulle piante in fiore, poiché farebbe male a insetti utili come le api. Per conservarlo scegli un posto fresco e asciutto, ben riparato dalla luce diretta del sole.