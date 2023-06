A quanto ammonta il patrimonio di Valentino Garavani e dove trovare i suoi abiti super scontati

È uno degli stilisti più abili nel portare la classe italiana in giro per il Mondo. Fantasia e creatività sono i suoi marchi di fabbrica, le caratteristiche con cui promuove il Made in Italy all’estero e tiene da anni il suo nome ai primi posti tra quelli più conosciuti e riconoscibili.

Classe 1932, lo stilista Valentino Garavani ha superato i 90 anni senza mai rinnegare il suo gusto e la sua passione per la moda. Nato a Voghera, ha studiato a Milano e Parigi dove ha sviluppato la predisposizione per l’alta moda e per l’eleganza di respiro internazionale. Avvia la sua prima società nel 1957 con l’aiuto del padre e crea Maison Valentino nel 1960 raggiungendo il successo.

Il negozio in via Condotti a Roma, teatro della Dolce Vita, è la consacrazione di un’artista che la moda riconosce da subito come uno dei figli prediletti. Valentino accompagna gran parte della storia del nostro Paese dal boom economico in poi e con le sue creazioni influenza la cultura e la moda italiana fino a i giorni nostri. La nascita di Rosso Valentino consegna alla Maison un tratto distintivo che rimarrà unico nel panorama della sartoria di alto lignaggio.

Importanti collaborazioni

A quanto ammonta il patrimonio dello stilista? L’azienda sarebbe stata venduta nel 1998 alla famiglia Agnelli per 300 milioni di dollari ma oggi apparterrebbe alla famiglia Reale del Qatar. 700 milioni di euro il prezzo di acquisto a cui sono seguiti corposi investimenti immobiliari per l’apertura di numerosi negozi nelle città più importanti del Mondo. L’Amministratore Delegato sarebbe Jacopo Venturini rientrato in azienda per la terza volta, attirato dalla sua passione per il marchio e dal rapporto di lunga durata con il Direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

Valentino continua a lavorare e a disegnare abiti e accessori di lusso che moltissimi vip internazionali indossano o acquistano. Secondo quanto riportato da Vesivius, il suo patrimonio personale ammonterebbe a 1,5 miliardi di euro. Tante le collaborazioni importanti negli anni, da Liz Taylor a Jackie Kennedy, da Sophia Loren a Jennifer lopez, da Anne Hathaway alla nostra Cristiana Capotondi.

A quanto ammonta il patrimonio dello stilista Valentino e quali sconti troviamo ora

Sul sito ufficiale Valentino sono comparsi diversi pezzi della nuova collezione che è all’insegna del colore rosa. Blazer da 2.500 euro, abiti corti da 3.900, borse piccole da 1.980 euro, sandali con il tacco a 950 euro. Avere uno di questi pezzi è il desiderio di tante persone che però sono costrette a rinunciare. O forse no. Ci sono alcuni siti infatti che propongono sconti sul marchio davvero interessanti.

Su Yoox troviamo un vestito corto Valentino in pizzo e piume con collo tondo e maniche lunghe e modello trapezio al prezzo di 1.200 euro invece che 1.700 euro. Un vestito corto lavorato a maglia, a tinta unita e collo tondo senza tasche al prezzo di 513 euro scontato del 40%. Un vestito crépe a maniche lunghe e senza applicazioni lo troviamo al prezzo di 1.057 euro scontato del 30%. Controlliamo anche il sito Lyst perché in determinati periodi è possibile trovare offerte scontate del 50%.