Mezzo mese di luglio è quasi trascorso e, dal giorno in cui abbiamo girato pagina al calendario, salutando giugno, il tempo sembra essere volato. Infatti, ci troviamo già alla fine della seconda settimana del mese, prossimi a tuffarci in un nuovo, attesissimo, weekend.

Dal punto di vista astrologico, rendicontato per noi dall’oroscopo, questi giorni e quelli che verranno avrebbero un’aura del tutto positiva. Questo perché ci sarebbero alcuni transiti celesti particolarmente propizi, in grado di regalare importanti svolte di vita.

Per esempio, è ancora forte l’influenza della Luna piena del 13 luglio per alcuni protagonisti dell’oroscopo, destinata a migliorarne le sorti lavorative e amorose. Il weekend, invece, avrà come protagonisti Marte e Mercurio, le cui congiunzioni sembrerebbero garantire una marea di novità allettanti e valanghe di soldi.

Proprio di questo parleremo nell’articolo di oggi, scoprendo verso quali segni sorrideranno i due pianeti, portati al top della fortuna dall’oroscopo.

Un’enorme fortuna travolgerà questi 3 segni zodiacali nel weekend portando soldi e grandiose novità

Il primo segno zodiacale a poter cantare vittoria per il prossimo sabato e la prossima domenica sarebbe il Toro. Tutti i nati dal 21 aprile al 20 maggio potranno beneficiare della congiunzione con Marte, traendo influssi positivi anche da Mercurio diretto.

Marte in congiunzione sarebbe legato a un periodo votato all’azione, alla grinta e alla forza, fisica e di spirito. Così irrobustito, il Toro potrebbe andare a scovare nuove opportunità per riempire il portafoglio e risollevare le sorti del conto in banca.

Che sia una promozione, un nuovo investimento, un nuovo business, non importa. Qualsiasi cosa sarà potrebbe aprire ad un periodo di stabilità e nuove esperienze.

Cancro fortunato

Al contrario di quanto accade al Toro, il segno del Cancro è congiunto a Mercurio e avvolto dalla benevolenza di Marte. Una tale congiunzione con il pianeta più vicino al Sole potrebbe aprire la strada della comunicazione, dove astuzia e ironia s’impongono come doti predominanti.

La grandiosa novità in arrivo riguarderebbe la sfera sentimentale e sembrerebbe destinata a travolgere chi è ancora single. Proprio durante il weekend, infatti, potrebbe avvenire un incontro insperato ma in grado di scuotere il cuore.

Un ultimo segno privilegiato

Infine, si prospetterebbe un weekend lastricato d’oro anche per la Vergine. Questo segno trarrebbe grande fortuna dalle congiunzioni di Toro con Marte e di Cancro con Mercurio.

Per tutti i nati dal 23 agosto al 22 settembre gli influssi positivi di questo quadro astrale si dispiegherebbero sia in ambito lavorativo che amoroso. Buone notizie sarebbero in arrivo, determinanti per iniziare a costruire sul serio il proprio futuro.

Quindi, un’enorme fortuna travolgerà questi 3 segni zodiacali nel weekend, con lo zampino favorevole di Marte e Mercurio.

