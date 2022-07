Stiamo pianificando il viaggio che ci porterà, a breve, nella nostra località in vacanza. Soprattutto, abbiamo cercato di stabilire un budget di spese che dovremo, ovviamente, affrontare nelle nostre meritate ferie. E, tra le uscite da prevedere, c’è, per chi si sposterà in auto, anche il pieno di benzina. Una nota dolente, considerando che il prezzo è volato sopra i 2 euro e non c’è verso di venirne fuori. Fino a quando siamo stati in città, magari, ce la siamo cavata con i mezzi pubblici, evitando di consumare preziosa benzina.

Come consumare di meno quando viaggiamo in autostrada per andare in vacanza e non solo

Però, per andare in vacanza, tra bagagli e tutto il resto, diventa difficile non spostarsi con la propria vettura. E, mentre sul caro ombrelloni e sdraio possiamo risparmiare senza ripulire il portafoglio, sul prezzo del carburante più di tanto non possiamo fare. Ecco allora 5 preziosi consigli per consumare meno benzina in autostrada e, soprattutto, per risparmiare con il pieno. Partiamo dalla famosa partenza intelligente. Quando ci muoviamo nei giorni di punta, inevitabilmente dovremo fare lunghe code.

Il che ci porta ad usare spesso le marce più basse per spostarsi, pian piano, dietro alla vettura che ci precede. Per chi non lo sapesse, più bassa è la marcia, più alto è il consumo. Per questo, si dovrebbe cambiare rapidamente verso la quinta o la sesta. Più stiamo in coda, in pratica, più consumiamo. A volte, basterebbe partire la sera prima o durante la notte. Arriveremo troppo presto per il check in? Siamo in vacanza e possiamo fermarci in un bar a fare colazione. O partire di tardo pomeriggio e arrivare alla sera, magari rinunciando a mezza giornata di mare.

5 preziosi consigli per consumare meno benzina in autostrada più un trucco per risparmiare col pieno

Controllare le gomme, in quanti lo facciamo? Eppure, faremmo male a non farle gonfiare dal benzinaio, quando facciamo il pieno, perché gomme sgonfie equivalgono a più attrito con l’asfalto. Ovvero, più carburante sprecato. Anche l’uso dell’aria condizionata influisce sul consumo di benzina. Fino a 50 chilometri all’ora, ad esempio, nelle code di cui sopra, teniamo i finestrini aperti. Quando, invece, si va veloci, meglio il condizionatore, perché il finestrino abbassato rallenta l’aerodinamica della macchina. In ogni caso, usare i dispositivi elettrici porta a un consumo supplementare di benzina. Anche lo stesso climatizzatore, non lasciamolo acceso per tutto il viaggio. E, da ultimo, evitiamo di imitare Leclerc trasformando l’autostrada in una pista di Formula 1. Manteniamo, insomma, una velocità costante.

Quanto al pieno, il trucco è quello di usare il fai da te. È vero che qualcuno si blocca davanti alla pompa di benzina, ma è meno difficile di quello che possa sembrare. Spegniamo la macchina. Apriamo il portellino del serbatoio e svitiamo il tappo. Andiamo poi nella colonna dove si può pagare. Inseriamo il nostro bancomat nella fessura. Quindi digitiamo il PIN. Prendiamo la nostra carta. Selezioniamo poi la pompa più vicina alla macchina. Inseriamo la pistola nel serbatoio. Premiamo ora la pompa fino alla quota desiderata. Riponiamo la pistola nell’alloggio del distributore e richiudiamo il tappo. Ritiriamo quindi la ricevuta. Semplice e ci fa risparmiare.

Lettura consigliata

Niente bollo auto 2022 ai fortunati che abitano in queste Regioni, ma solo per i proprietari di questi veicoli che tanti possiedono