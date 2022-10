I tarocchi sono molto più di un semplice gioco divinatorio, atto cioè alla conoscenza degli eventi futuri. Intendere la saggezza intrinseca degli arcani solo in questo modo è alquanto riduttivo. In realtà, la simbologia contenuta nei 22 arcani maggiori, e di seguito quella intrisa nei minori, è un ottimo strumento per la conoscenza del sé più profondo. Specie se, a quella simbologia, si è in grado di collegare anche le corrispondenze con i vari segni zodiacali. Ecco dunque quali arcani dei tarocchi segnalano un viaggio, oltre alla carta numero 21 del Mondo, qualora dovessero comparire in determinate circostanze all’interno del gioco. La capacità di dedurre gli eventi futuri, se questo fosse il fine ultimo della consultazione, dipende anzitutto da un’approfondita conoscenza degli aspetti che concorrono a formulare il senso di ogni singola lama. Si tratta di un mosaico perfettamente incastrato.

Quali arcani dei tarocchi segnalano un viaggio

Tanto più il cartomante è in grado di far dialogare gli archetipi tra loro, tanto più la lettura potrà essere veramente azzeccata. Che ci si creda o no, i tarocchi possono essere un enorme aiuto per srotolare la matassa interiore del consultante.

Il Carro

L’arcano maggiore numero 7, ovvero quello del Carro, è in grado di sprigionare un’intensa forza dinamica, solitamente ascendente. Oltre a progressi, evoluzioni, avanzamenti di carriera, egli potrebbe annunciare uno spostamento vero e proprio, solitamente via terra, non di rado in automobile.

La Luna

Chi meglio dell’arcano numero 18 ha potuto orientare e ispirare i marinai di tutti i tempi? Per questo motivo la Luna, oltre a suggerire un viaggio nelle viscere dell’inconscio, può predire un viaggio via mare. O sopra il mare, magari in aeroplano.

6 di Spade

Se le Spade sono il seme dell’intelletto, l’arcano minore che reca il numero 6 suggerisce il tema dell’attraversamento, del moto ondoso. Solitamente illustrato con degli uomini intenti a raggiungere la riva a bordo di barche, sul mare in tempesta, il 6 di Spade si può tradurre con l’espressione “navigare verso acque più tranquille”. Simboleggia l’intelletto usato per uscire da una situazione difficile, ma anche uno spostamento fisico verso lidi più sereni.

Il Cavaliere di Bastoni

I Cavalieri sono figure legate ala dinamicità, ma tra tutti il Cavaliere di Bastoni è quello che meglio esprime l’eventualità di un viaggio. I Bastoni sono semi di fuoco, quindi dediti all’azione. Il Cavaliere di Bastoni può essere di carattere instabile. Se così non fosse, egli potrebbe rappresentare una persona che si sposta per lavoro, o qualcuno che stenta a mettere radici in un luogo.

Il Matto

L’arcano numero 0 è forse uno dei più complessi da decifrare fino in fondo. Egli contiene in sé la spensieratezza e lo stupore del bambino, unito alla saggezza di chi ha scelto di spogliarsi di ogni orpello terreno. Se nel futuro vi fosse la possibilità di un trasferimento in un nuovo Paese, il Matto potrebbe annunciarlo.

Lettura consigliata

Come cambia l’oroscopo avendo la Luna nei segni d’Aria