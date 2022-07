Fra i problemi che fanno capolino con il caldo ci sono anche le gambe secche. Non si tratta solo di un inestetismo, ma anche di un fastidio: la pelle, infatti, si squama e prude. In commercio ci sono tante creme per idratare le gambe, però non dobbiamo comprarle per forza. Possiamo infatti risolvere il problema anche con rimedi casalinghi e naturali. Vediamo quali.

Perché la pelle delle gambe si secca e prude in estate

Di gambe secche si può soffrire tutto l’anno, ma questo fastidio colpisce molte persone in estate. Lo si riconosce da una sensazione di pelle tesa e prurito, da arrossamenti e screpolature. Addirittura può capitare che la pelle si squami, si crepi e sanguini. Spesso il motivo è un’esposizione prolungata ai raggi del sole, che causano la disidratazione dell’epidermide. Ecco perché è importante applicare sempre una crema che protegga dai raggi UV. Altri fattori che possono danneggiare la pelle sono il vento o l’aria molto secca, ossia proprio le condizioni ambientali che troviamo in spiaggia. A ciò si aggiunge il fatto che magari in estate tendiamo a fare più spesso la doccia: anche i detergenti aggressivi possono seccare la pelle. Infine, bisogna sapere che il problema può peggiorare con l’età, perché l’epidermide matura contiene meno grassi. Ma, una volta individuate le cause delle gambe secche, come si risolve il problema?

Innanzitutto è bene precisare che, se il fastidio diventa grave e persistente, è meglio rivolgersi a un dermatologo. Altrimenti è importante bere molto, mangiare frutta e verdura e non dimenticare mai la crema solare. Inoltre è consigliabile scegliere saponi e bagnoschiuma delicati. Da ultimo, dopo la doccia bisogna applicare sulle gambe un prodotto reidratante. Ciò non significa che dobbiamo acquistare una crema apposita: esistono almeno tre rimedi della nonna con ingredienti che abbiamo già in casa.

Idratare la pelle secca sulle gambe senza creme sfruttando 3 rimedi della nonna anti prurito più uno scarto

Per dare sollievo alla pelle secca, migliorare l’aspetto delle gambe e attenuare il prurito possiamo sfruttare dei prodotti piuttosto economici e completamente naturali. Il primo è un ingrediente che quasi tutti gli italiani hanno già in dispensa: l’olio extravergine d’oliva. Basta versarne un goccio sulle gambe dopo il bagno o la doccia e massaggiare delicatamente. In secondo luogo, è possibile preparare uno scrub che aiuti ad eliminare la pelle morta e lenire l’irritazione e il prurito. Mescoliamo un cucchiaio di yogurt e uno di miele e passiamo il composto ottenuto sulle gambe, con movimenti circolari. Lasciamo agire per qualche minuto e risciacquiamo con acqua tiepida.

In terzo luogo possiamo provare l’avena, che nutre la pelle e dà sollievo. Le opzioni sono due: o prepariamo un bagno d’avena, o creiamo una pasta da applicare sulla pelle. Basterà mescolare tre cucchiai di farina di avena con un cucchiaio d’acqua. Infine, c’è addirittura uno scarto di cucina che potrebbe rivelarsi utile. Possiamo infatti ottenere un rimedio a costo zero riutilizzando le bucce dell’avocado. Su queste ultime rimangono spesso attaccati dei pezzettini di polpa, che hanno proprietà idratanti. È dunque consigliabile massaggiare le gambe con le bucce di avocado prima di buttare gli scarti nel cestino. Ecco come idratare la pelle secca sulle gambe in modo naturale dopo che siamo tornati dalla spiaggia. Se invece vogliamo combattere il problema dei peli incarniti e preparare le gambe all’abbronzatura, dobbiamo ricordarci di fare uno scrub prima di andare al mare.

