A circa un mese dalle festività pasquali, molti di noi stanno già pensando a dove andare per trascorrere qualche giorno lontano da casa. L’Italia offre sempre moltissimi spunti e posti meravigliosi da vedere, in cui mangiare divinamente anche a poco prezzo. Tuttavia, se ci allontaniamo un po’ possiamo scoprire altrettanta meraviglia. Viaggiare è un regalo che ci concediamo per staccare dalla routine di ogni giorno e per imparare cose nuove guardando il Mondo in modo diverso. Oggi vogliamo fare scoprire una città stupenda in cui trascorrere i giorni di Pasqua vivendo un’esperienza davvero unica.

La città del sole

A poche ore dall’Italia, nel cuore dell’Andalusia, nello specifico nella parte sud occidentale del Paese, si trova una delle più grandi e belle città della Spagna. Stiamo parlando di Siviglia, la città più elegante della Spagna. Questa città così ricca di storia e di luoghi d’interesse è un vero piacere per gli occhi. Una volta giunti qui, potremo ammirare incantevoli edifici in un mix di stili davvero unico che segna il passato di questa città. Architetture arabe, gotiche e romane sono soltanto alcuni degli esempi di ciò che potremo vedere a Siviglia.

A poche ore dall’Italia si trova una città incantevole perfetta da visitare a Pasqua in cui mangiare e dormire spendendo poco

Se scegliamo Siviglia come meta delle vacanze di Pasqua, potremo assistere alle celebrazioni della Settimana Santa. La Semana Santa è un evento imperdibile che si svolge a Siviglia e che accoglie ogni anno migliaia di turisti, spagnoli e non. Risalente al Medioevo, questa tradizione arriva fino ai giorni nostri e prevede numerose processioni durante tutta la settimana. Questa manifestazione è un vero tripudio di colori. Ogni confraternita (circa 60) sfila indossando tuniche colorate lungo un percorso a tappe, portando immagini sacre e icone. Possiamo ammirare questo spettacolo da diverse zone della città e tra le più accessibili consigliamo Parque Maria Luisa e Las Setas.

Il momento più importante di questo evento è la Madrugà, che corrisponde alla notte del Giovedì Santo, in cui sfilano le confraternite più antiche. Quest’anno la Settimana Santa si svolgerà tra il 10 e il 17 aprile ed assistere a questo evento è un’esperienza davvero unica ed irripetibile.

Come arrivare, dove dormire e cosa mangiare

Trovandosi a poche ore dall’Italia, raggiungere Siviglia è molto semplice. Possiamo trovare voli diretti dai principali aeroporti italiani come Milano, Roma, Torino, Bari e Venezia. Prenotando adesso possiamo spendere poco e volare a partire da soli 15 euro. Per dormire, invece, possiamo trovare hotel e appartamenti a partire da 70 euro. A Siviglia potremo gustare le tostadas, ovvero la tipica colazione a base di pane tostato, burro, jamon serrano e pomodoro. Da non perdere anche i churros, delle frittelle dolci perfette da provare con il caffè. A pranzo, o a cena, non possiamo rinunciare agli huevos alla flamenca: uova fritte e cotte nella salsa di pomodoro e chorizo. Come contorno, consigliamo le patatas bravas condite con salsa al pomodoro, paprika e aceto. Per finire, il dolce tipico dell’Andalusia è il tocino de Cielo: un delizioso budino al caramello da consumare con un Aljarafe.

