Spesso molti consultano i movimenti delle stelle prima di prendere delle decisioni oppure in occasione di eventi importanti. Se si è curiosi su cosa potrà succedere nella settimana di queste prossime vacanze, ecco dei pronostici. Ci potrebbero infatti essere a Pasqua svolte importanti nel lavoro e delle effettive possibilità di guadagnare dei bei soldi per questi segni zodiacali che escono da un inizio anno difficile. Scopriamo insieme chi può cominciare a tirare un sospiro di sollievo.

I numerosi cambi di guardia nel cielo

Il Sole fino al 20 di aprile transiterà nel focoso segno dell’Ariete e poi passerà il testimone al Toro. Mercurio invece è da poco entrato nel secondo segno dello zodiaco, lasciando il primo. Dal 15 di aprile poi Marte, segno dell’aggressività e della guerra, avrà un cambiamento da Acquario a Pesci. Tutti questi movimenti, quindi, sposteranno le mire della buona sorte dai segni di Fuoco e Aria a quelli di Terra e Acqua.

A Pasqua svolte importanti nel lavoro e possibilità di percorrere una strada lastricata d’oro per questi segni zodiacali che hanno sofferto tanto

Scendiamo però nel dettaglio. Il Toro comincerà a tirare un sospiro di sollievo da un’annata 2021/2022 non proprio semplice. Però il compleanno dei nativi di questo segno rappresenta, come nel resto dello zodiaco, un po’ una sorta di Capodanno personale. Quindi, questa piccola “rivoluzione” potrebbe finalmente mettere la parola fine a tutte le ansie finanziarie che questo segno sta patendo. Di conseguenza migliorano anche i rapporti interpersonali, dato che il Toro è un tipo pragmatico e, quando non è a proprio agio con i soldi, tutti ne risentono.

Lo stesso vale per la Vergine. In questo periodo il segno dell’ordine e dell’organizzazione sta perdendo colpi, non riuscendo a “tenere botta” ai suoi numerosi impegni. Il principale problema consiste nel non saper dire di no a tutte le richieste che collaboratori e colleghi le fanno. Quindi si consiglia un bel relax in previsione delle vacanze pasquali, accompagnato da una vera e propria razionalizzazione del lavoro, che porta a scartare ciò che non si può sostenere. In particolare, questo segno è anche provato dalla permanenza di Giove in Pesci, transito di opposizione che durerà fino al 10 maggio. Sarà un momento di riscatto per questo segno che, nonostante sia spesso bistrattato, è uno dei più brillanti di tutti.

