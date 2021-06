Per accedere a qualsiasi aiuto statale, occorre avere l’ISEE. Si tratta di un indicatore economico che attesta la ricchezza della famiglia, derivante dalla consistenza reddituale della stessa. Normalmente, per ottenerlo si ci svolge ai CAF. Essi, si occupano, generalmente, anche di avviare le pratiche necessarie all’ottenimento di bonus ed altri benefici statali.

Può accadere, tuttavia, che si voglia optare per un modo alternativo per ottenere l’ISEE. Ciò, ad esempio, perchè il CAF ha una lista di attesa molto lunga e ci vorrebbe troppo tempo. Ebbene, quella che indicheremo è la strada più comoda e veloce per non dover dipendere dal CAF e preparare l’ISEE in piena autonomia. Infatti, il cittadino può ottenere la indicata attestazione anche senza l’intermediazione dei centri di assistenza fiscale. Ma vediamo come.

Questa è la strada più comoda e veloce per non dover dipendere dal CAF e preparare l’ISEE in piena autonomia

Come ottenere l’ISEE in piena autonomia

Se non si ha tempo né pazienza per attendere i tempi del CAF, è possibile ottenere l’ISEE sul sito dell’INPS. Per far ciò, occorre accedere al portale utilizzando il PIN dispositivo INPS oppure lo SPID. In tal modo, si può compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria alla richiesta dell’ISEE.

Nella Dichiarazione Unica occorre inserire i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del richiedente. Essa, in questo caso, va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato ed è valida fino al 31 dicembre successivo.

Una volta inviata, l’INPS elaborerà i dati e rilascerà l’ISEE, dopo non molto tempo. Tuttavia, ultimamente, è stato introdotto anche un altro metodo ancora più veloce che è l’ISEE precompilato.

ISEE precompilato

Nella DSU tradizionale il cittadino deve inserire manualmente i dati richiesti. Quindi dovrà procurarsi le informazioni necessarie e poi inviare online la dichiarazione.

Invece, con l’ISEE precompilato, il contribuente non avrà neppure l’onere di inserire manualmente tutta una serie di informazioni e dati. Infatti, esso consente di ridurre ulteriormente i tempi di attesa per l’ottenimento dell’ISEE.

In questo caso, il cittadino può inviare telematicamente la DSU ed ottenere l’ISEE precompilato immediatamente. Si chiama “precompilato” proprio perchè nella DSU i dati sono già presenti. Essi, cioè, si trovano acquisiti al sistema grazie alla condivisione di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS.

In definitiva, questa è la strada più comoda e veloce per non dover dipendere dal CAF e preparare l’ISEE in piena autonomia.

Approfondimento

Cerchiamo di capire bene di quanto aumenterà l’assegno al nucleo familiare e cosa si deve fare per ottenere l’aumento