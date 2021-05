A meno di miracoli le azioni BB Biotech sono sul punto di perdere il 50% dai livelli attuali. La scorsa chiusura settimanale, e molto probabilmente quella attualmente in corso, sono sul punto di dare un fortissimo segnale ribassista. Da notare che questo segnale è rafforzato dal segnale di vendita dello Swing Indicator. Su questi aspetti, però, ci torneremo nella prossima sezione.

L’impostazione ribassista del titolo, però, viene da lontano. In un precedente report, infatti, avevamo già evidenziato il forte potenziale ribassista. Da quella pubblicazione le quotazioni hanno perso circa il 10% del loro valore.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 12%. Sottovalutazione non solo confermata, ma anzi amplificata, dal confronto del P/E di BB Biotech (circa 3) con quello del settore di riferimento pari a circa 12. Praticamente le quotazioni potrebbero quasi quadruplicare rispetto agli attuali valori prima di allinearsi alla media del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

A meno di miracoli le azioni BB Biotech sono sul punto di perdere il 50% dai livelli attuali: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 13 maggio a quota 70,70 euro per un rialzo dello 0,25%.

Come già detto, sul settimanale l’impostazione del titolo è al ribasso e tutto sembra indicare che la discesa possa continuare almeno fino in area 58,6 euro (II obiettivo di prezzo).

La vera svolta sul titolo, però, si avrebbe nel caso di una chiusura mensile inferiore a 64,7 euro. In questo caso, infatti, la tendenza in corso invertirebbe al ribasso e potrebbe riportare le azioni BB Biotech sui minimi del 2020.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

