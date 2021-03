Cosa devono fare le quotazioni di BB Biotech per guadagnare oltre l’80% dai livelli attuali?

Potenzialmente BB Biotech potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. Soprattutto adesso che potrebbe accelerare al rialzo.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 25%. Sottovalutazione non solo confermata, ma anzi amplificata, dal confronto del P/E di BB Biotech (circa 7) con quello del settore di riferimento pari a circa 18. Praticamente le quotazioni potrebbero quasi raddoppiare rispetto agli attuali valori prima di allinearsi alla media del settore.

Un po’ più prudenti sono gli analisti la cui raccomandazione media è accumulare, ma il prezzo obiettivo medio è sopravvalutato del 5% circa.

Un aspetto sicuramente molto positivo del titolo è la sua posizioni finanziaria che è molto solida. Viceversa, le aspettative di crescita degli utili per i prossimi tre anni sono molto negative (mediamente -81% all’anno per i prossimi tre anni). Tuttavia, in passato le stime dell’utile sono sempre aumentate nel corso dell’esercizio.

Cosa devono fare le quotazioni di BB Biotech per guadagnare oltre l’80% dai livelli attuali? Superare i livelli indicati dall’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 11 marzo a quota 79,2 euro per un rialzo dello 0,25%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma la settimana in corso sta dando un bel segnale di forza. Una chiusura settimanale superiore a 81,7 euro e/o un segnale di acquisto dello Swing Indicator/BottomHunter farebbero invertire al rialzo la tendenza in corso.

In caso contrario le quotazioni proseguirebbero al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma sta incontrando non poche difficoltà nel superare l’ostacolo in area 83,2 euro (I obiettivo di prezzo). Nel caso di una chiusura mensile superiore a questo livello, le quotazioni si proietterebbero verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 64,7 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

