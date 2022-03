Marzo è fra i mesi più importanti per i lavori nell’orto. Fra le tante verdure da piantare ci sono anche le zucchine. Ma per ottenere un raccolto abbondante bisogna seminarle vicino ad altre due piante. Scopriamo perché.

Le semine nell’orto in primavera

Dopo la pausa invernale, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro nell’orto. Fra le verdure che tradizionalmente si piantano a marzo ci sono innanzitutto le patate. Queste possono tuttavia essere sostituite o affiancate da un altro tubero molto resistente e produttivo, che addirittura aiuterebbe contro glucosio e colesterolo alti.

Inoltre le condizioni sono propizie per seminare in pieno campo aglio, cipolle, verdure a foglia, legumi, ravanelli e carote. Ma anche un ortaggio spesso ignorato, nonostante l’incredibile facilità di coltivazione e le proprietà digestive e depurative.

Infine, a marzo si seminano le zucchine. Tuttavia è necessaria una precisazione: la zucchina non tollera bene il gelo e richiede un clima temperato. Si può dunque procedere con la semina a marzo solo se le temperature sono attorno ai 15 gradi durante la notte e 25 durante il giorno (o perlomeno non scendono sotto i 10 gradi).

Via libera, dunque, alla semina delle zucchine, ma solo in alcune Regioni d’Italia. Dove il clima è più rigido, si può comunque iniziare a piantare in semenzaio. Inoltre, in entrambi i casi, bisognerebbe dedicare alle zucchine un posto privilegiato accanto a due altri ortaggi. Ma quali?

A marzo si seminano le zucchine ma chi vuole un raccolto straordinario deve piantarle vicino a questi due gustosi ortaggi

È possibile ottenere un raccolto abbondante anche senza ricorrere sempre a prodotti chimici costosi e inquinanti. Bisogna però conoscere alcune astuzie della saggezza contadina. Fra queste ci sono innanzitutto i metodi per liberarsi dei parassiti. Ad esempio, sale e birra sono ottimi rimedi naturali contro le lumache nell’orto, ma conviene seminare una pianta speciale se vogliamo vantaggi doppi.

Un’altra soluzione utile è ricorrere alle consociazioni. Ciò significa piantare due o più piante nello stesso terreno, in modo che le diverse verdure si aiutino vicendevolmente a crescere sane e forti.

In particolare, per quanto riguarda le zucchine, bisognerebbe coltivarle accanto a fagioli e mais. Queste piante vanno così d’accordo che addirittura sono soprannominate “le tre sorelle”.

Infatti, le zucchine necessitano di molto azoto per crescere sane e rigogliose, mentre i fagioli rilasciano nel terreno proprio questa sostanza. Ma non è tutto qui: il mais offre ai fagioli rampicanti il sostegno necessario, eliminando il bisogno di predisporre dei pali. Infine, le zucchine si estendono in orizzontale, bloccando la luce del sole. In questo modo fanno da pacciamatura naturale e impediscono la crescita di erbacce.

Insomma, tre vantaggi in uno e la possibilità di fare il pieno di legumi e ortaggi!