Non dobbiamo cadere nel tranello che sia solo l’estate a gonfiare i piedi. Se da un lato è vero perché il caldo ostruirebbe una circolazione corretta, dall’altra, adesso il piede è sempre coperto. Avrebbero ragione in questo senso le teorie orientali secondo cui dovremmo stare scalzi più tempo possibile. Almeno quando ce ne stiamo in casa. Con tutto il relax possibile che meritano i nostri piedi, che, tutto il giorno e tutta la vita sopportano il nostro peso. Non parliamone poi se siamo degli sportivi. È vero che anche i piedi risentirebbero del beneficio dell’attività fisica, ma pur sempre stretti altre ore in scarpini e materiale tecnico. Ecco, quindi che sarebbe opportuno dedicare loro anche pochi minuti al giorno, magari prima di andare a letto, per farli rilassare.

Il tradizionale e antico alleato della circolazione

Quando non esistevano tutti i prodotti in commercio oggi, le nostre nonne usavano il mitico bicarbonato per un pediluvio defatigante. Una bella secchiata di acqua calda e piedi in immersione assieme a un paio di cucchiai di bicarbonato. Un modo efficace per ridonare leggerezza al piede che per tutta la giornata è stato sotto pressione. Anche l’aceto non sarebbe male, portando in dote le sue virtù igienizzanti e detergenti. Si sa che il piede a fine giornata può anche puzzare. Non è un mistero e non c’è da vergognarsi. Basta intervenire e rimediare. Ma ecco il fiore che interverrà assieme all’acqua e al bicarbonato per la salute dei nostri piedi.

Per sgonfiare i piedi e combattere la stanchezza potrebbe bastare dell’acqua unita a questo fiore alleato della nostra salute

Il fiore di camomilla è un rimedio antico e naturale per sgonfiare i piedi, riattivando la circolazione. Proprio tra qualche settimana i campi si riempiranno di questi fiorellini belli e spontanei. Raccoglierli per fare un pediluvio sarà un piacere. Il principio rilassante della camomilla in versione tisana è lo stesso dei piedi. Grazie alla sua ricchezza infinita di minerali, la camomilla agirebbe beneficamente sulla circolazione, invitando l’organismo al relax e al piacere. Oltre ai fiori, basterà semplicemente inserire nell’acqua del pediluvio della camomilla in comoda e pratica versione granulare. Se volessimo aggiungerci anche dei Sali del Mar Morto, per ridonare tonicità e freschezza alla pelle, ben vengano. Non andranno a contrastare i benefici della camomilla. Per sgonfiare i piedi e combattere la stanchezza ecco quindi un rimedio che dal biberon passa a noi adulti, standocene placidamente a riposo coi piedi a mollo per una ventina di minuti.

