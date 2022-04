Se abbiamo ospiti a cena oppure per un pranzo in famiglia, chiudiamo il pasto secondo la tradizione francese. Portiamo a tavola, anziché il solito tiramisù alle fragole, dei formaggi accompagnati da marmellata, confettura e miele. Un incontro tra dolce e salato che può risultare sorprendentemente squisito. Non tutti i formaggi sono adatti per essere serviti come dessert e anche per gli abbinamenti ci sono delle regole di base. Basta seguirle per creare delle combinazioni che possono risultare veramente sorprendenti.

Un incontro tra dolce e salato

Con gli Esperti di Cucina della nostra Redazione vediamo quali sono gli abbinamenti più squisiti da servire ai nostri ospiti o da gustare con i nostri familiari.

Con i formaggi stagionati come il pecorino stanno bene i sapori dolci, come il miele, magari di castagno o di eucalipto, che hanno entrambi un sapore contrastante. Oppure una marmellata di cotogne. Con i formaggi erborinati, chiamati anche formaggi blu, come il Gorgonzola, il Danablu, il Queso de Cabrales o i francesi Roquefort e Bleu d’Auvergne si sposano bene le confetture di albicocche e fichi. Vanno bene anche il miele millefiori o di castagno.

Con i formaggi semistagionati possiamo servire marmellata di arance o limoni oppure miele ai frutti di bosco.

Con i caprini gli abbinamenti sono molteplici e possiamo sceglierli in base ai nostri gusti. Serviamoli con marmellata di fragole, magari con un accenno di pepe macinato, oppure di mirtilli. Ma anche con miele millefiori o di acacia. La confettura di fichi si sposa bene con il sapore del Parmigiano o del Grana Padano.

Anziché il solito tiramisù alle fragole ecco un straordinario dessert davvero squisito da preparare in pochi minuti per stupire gli ospiti

Come servire i formaggi? Innanzitutto ricordiamoci di lasciarli fuori dal frigorifero almeno un’ora prima di portarli a tavola perché il sapore si sprigioni pienamente. Possiamo disporli su un vassoio o su un tagliere di legno e mettere le confetture e il miele in tante ciotoline, in modo che ognuno possa servirsi a piacere, magari provando mix diversi. Oppure possiamo preparare assaggini di formaggio già abbinato al miele o alla confettura, in modo che ognuno possa gustare e assaporare anche abbinamenti che non conosce. I formaggi morbidi si possono servire su crostini di pane.

Nonostante le confetture e il miele abbiano sapori molto distanti dal formaggio, ci renderemo conto che dalla loro unione nasce un’esplosione di sapori che i nostri ospiti apprezzeranno. È una preparazione veloce con prodotti di facile reperibilità.

