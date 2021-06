Siamo in cerca di un luogo dove trascorrere qualche giorno in pieno relax e senza spendere un euro? Amiamo le sorgenti termali e il contatto con la natura? È ancora la Toscana a darci la soluzione ideale. Oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo delle Terme di Petriolo, uno dei luoghi più suggestivi della regione. E a giugno non possiamo perderci queste incredibili terme in Toscana completamente gratuite e davvero uniche nel loro genere

Le particolarità delle Terme di Petriolo

Situate lungo il fiume Farma, a metà tra le province di Siena e Grosseto, le Terme di Petriolo sono conosciute fin dai tempi dei romani. Basti pensare che anche Cicerone ne parlò nelle sue opere. É però nel 1400 che venne costruito il primo complesso termale di cui ancora oggi possiamo ammirare i resti.

Ma la vera particolarità di questa sorgente completamente gratuita è la composizione delle acque che scorrono direttamente dal Farma. La temperatura è costantemente superiore ai 40 gradi e l’acqua è ricca di zolfo e di calcare. Due sostanze particolarmente indicate per chi soffre di problemi alla pelle e di reumatismi.

A giugno non possiamo perderci queste incredibili terme in Toscana completamente gratuite e davvero uniche nel loro genere: le attività

Se scegliamo le Terme di Petriolo avremo la possibilità di ammirare le splendide piscine naturali create dal calcare. Ma non solo. Potremo anche scegliere vasche di temperature diverse e passare dal caldo delle terme al freddo delle acque del Farma. E il tutto ammirando i resti dello stabilimento antico e la natura incontaminata della valle dell’Ombrone.

In epoca recente è stato costruito anche uno stabilimento termale a pagamento. Non ha tolto nulla alla poesia del luogo ma offre trattamenti specifici come aerosol e massoterapia.

Chiudiamo con un consiglio. Se vogliamo evitare la calca e la “lotta” per un posto vicino alle piscine naturali è sempre meglio arrivare in prima mattinata. Negli ultimi anni il prestigio delle Terme di Petriolo è aumentato e oggi rivaleggiano con Saturnia come sorgente più amata dai turisti stranieri.