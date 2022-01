Ogni tanto sembra che quasi per magia tutto quello che decidiamo di fare prenda inaspettatamente la giusta piega. In altri casi, nonostante tutti gli sforzi e gli impegni, non riusciamo ad ottenere il risultato sperato. Questo potrebbe essere collegato agli influssi di Stelle e Pianeti che, a nostra insaputa, interferiscono con le nostre esistenze senza che possiamo accorgercene. Nello specifico, nelle prossime settimane Marte, Giove, Mercurio e Venere saranno tutti impegnati a distribuire la buona e la cattiva sorte.

A febbraio soldi e fortuna baceranno questi segni ma l’oroscopo 2022 annuncia brutte notizie per questi 2

Cominciamo dalle buone notizie perché si prospetta un febbraio ricco di soddisfazioni per alcuni segni. Ad esempio per il Capricorno già dalla fine di gennaio e per tutto febbraio ci sarà il supporto del Sole e di Venere. Questi aiuteranno il Capricorno non solo ad accendere bollenti passioni ma anche a trovare soddisfazioni lavorative. Il tutto raggiungerà l’apice con l’arrivo di Giove a fine febbraio che porterà il Capricorno ad osare ancora di più.

Il favore degli astri prediligerà, poi, il segno dei Pesci che sia sul lavoro che sull’amore potrebbe trovare grandi sorprese. Sarà ancora Giove a favorire il successo dei nati Pesci e a calmare le influenze di un Marte poco favorevole. Si prospetta infatti per i Pesci un periodo di grande crescita dal punto di vista lavorativo con la concretizzazione dei progetti messi in piedi.

Tuttavia, a febbraio soldi e fortuna baceranno questi segni ma l’oroscopo 2022 annuncia brutte notizie per questi 2 altri che invece passeranno un febbraio complesso.

La pazienza è la virtù dei forti

Purtroppo a febbraio non sembra esserci per tutti il favore delle Stelle. È il caso ad esempio dei nati Gemelli che vivranno un mese di ripensamenti. Qualche turbolenza sul lavoro e nella coppia a causa di Marte e Giove avversi potrebbero sovraccaricare di stress il segno dei Gemelli.

I Gemelli hanno avuto mesi di alti e bassi e anche febbraio non sarà da meno. Questo fino a quando Mercurio non tornerà ad accompagnare questo segno e liberarlo dalla negatività.

Tutto l’Universo contro

Febbraio purtroppo sarà un mese difficile per i nati tra il 23 luglio e il 23 agosto. Saturno, Luna, Mercurio saranno infatti i responsabili di un febbraio complesso per i nati Leone. Anche quando gli obiettivi sembrano vicini potrebbe apparire qualcosa che scombussola i piani. Sul lavoro, così come nelle relazioni, potrebbe emergere qualche frizione e pertanto servirà non cedere al nervosismo. Superato un febbraio di patimenti, già dalla primavera potrebbero arrivare nuove sorprese e soddisfazioni.

