Forse le patate sono uno dei contorni più scelti e apprezzati in tutto il Mondo.

Questi tuberi provenienti dall’America sono dei veri trasformisti in cucina e si rendono perfetti per accompagnare praticamente ogni secondo piatto immaginabile.

Infatti, che sia di carne o di pesce non importa. Le patate saranno sempre lì ad esaltare i sapori e a conquistarci con il loro gusto inconfondibile.

A conferma di ciò qualcuno addirittura le ha unite al polpo per creare un’insalata irresistibile.

Un tocco di classe che rende anche più sostanzioso questo piatto ideale per cene o pranzi veloci e per stupire gli ospiti.

Tuttavia, chi è attento alla linea probabilmente vedrà solo col cannocchiale questo tubero perché è ricchissimo di carboidrati.

Basti pensare che, come sottolineato da questo studio di Humanitas, 100 grammi di patate crude hanno circa 80 calorie e il 79% sono proprio carboidrati.

Allora, in questo articolo, vedremo come sostituirle per affiancare il polpo in maniera gustosa e più light.

Consigli di cottura

Prima di passare agli abbinamenti potrebbe essere utile capire come cuocere il polpo in maniera impeccabile.

Se volessimo farlo bollito potrebbe essere interessante aggiungere alla semplice acqua questi altri 3 ingredienti segreti che lo rendono straordinario.

Per chi, invece, cerca una versione più gustosa di quello bollito, sia fresco che congelato o decongelato, in questo articolo precedente abbiamo visto il metodo di cottura ideale.

Una volta cotto, però, cosa possiamo mettergli accanto? Lo scopriremo proseguendo la lettura.

Anziché le patate ecco cosa abbinare al polpo lesso, all’insalata o alla griglia per un secondo piatto con pochi carboidrati

Trovare qualcosa che si sposi bene con il polpo sembra un’impresa.

In realtà è più facile di quanto possa sembrare e tutto ciò che dovremmo fare è sfruttare le innumerevole verdure di stagione.

L’inverno, infatti, è ben organizzato in tal senso e offre tantissime prelibatezze che si abbinano alla perfezione con il polpo cotto come più ci piace.

Per rimanere sul leggero potremmo accostare una semplice e fresca insalatina preparata con lattuga Iceberg e Canasta condita con olio, succo di limone e sale.

In alternativa, potremmo preparare delle carote a julienne con olio, aceto bianco e sale oppure un’insalata di finocchi con erba cipollina fresca.

I contorni cotti

Quindi, anziché le patate ecco cosa possiamo abbinare al polpo lesso, all’insalata o alla griglia per un secondo piatto con pochi carboidrati; ma non è finita qui.

Se volessimo optare per qualcosa di cotto, potremmo spaziare tra:

zucchine genovesi alla griglia condite con olio, aceto balsamico, sale e origano;

broccolo o cavolfiore ripassato in padella con olio, sale e aglio;

peperoni alla griglia conditi con olio, aceto balsamico e foglioline di menta;

mix di cicoria, spinaci e biete bollite.