Sembra difficile da credere ma ormai abbiamo superato la metà di gennaio e per qualcuno si prospetta un anno di interessanti sorprese. Il 2022 infatti potrebbe essere l’anno della rivincita per qualche segno che è rimasto in attesa fin troppo a lungo. Tuttavia non servirà attendere la fine dell’anno per ricevere qualche soddisfazione, semplicemente la fine del mese. Per febbraio, infatti, Stelle e Pianeti hanno in caldo ottime notizie.

Nelle prossime settimane saranno Mercurio, Marte, Venere e Giove ad infondere i loro influssi baciando alcuni segni fortunati. Alcuni avranno il favore delle finanze, altri dei sentimenti, altri ancora di entrambi.

Ecco perché a febbraio questi fortunatissimi segni si spartiranno denaro, fortuna e amore secondo l’oroscopo 2022.

Marte e Venere a favore

L’accoppiata Marte e Venere sarà quella che caratterizzerà i primi mesi di febbraio per i nati sotto il segno del Toro. Questo accoppiamento di influssi positivi accenderà i bollenti spiriti portando una ventata di passione per i nati tra il 20 aprile e il 20 maggio. Sarà poi Giove a conferire sicurezza che potrebbe trasformarsi in ottime occasioni negli affari e nel lavoro. Tuttavia, da non sottovalutare è la presenza di Saturno che, nonostante le ottime premesse, invita a non montarci troppo la testa.

Amore e lavoro tra alti e bassi

Tempo di cambiamenti in positivo grazie all’influenza di Giove che, già dai primi giorni di febbraio, potrebbe portare nuove occasioni ai nati Scorpione. Le opportunità lavorative sembrano aprirsi in modo favorevole a seguito dei cambiamenti che ci imporremo grazie ad una ritrovata determinazione. Tuttavia se lo Scorpione godrà della protezione di Giove, il moto retrogrado di Venere potrebbe lasciare scontenti dal punto di vista amoroso. Qualche piccola insicurezza nella coppia o scarsa voglia di rapporti nei single potrebbero essere, infatti, le conseguenze. Sia in amore che nel lavoro, però, sono previste intuizioni brillanti.

Chi invece godrà di un febbraio ricco di passione Grazie al Sole e a Venere a favore è il segno del Capricorno. Già, perché a partire dai primissimi giorni di febbraio nuovi formicolii potrebbero stimolare i bollenti spiriti dei nati sotto questo segno. Saranno sempre Venere e Sole a far proseguire la striscia fortunata del Capricorno che raggiungerà, però, il suo apice solo alla fine del mese. Il Capricorno entrerà nelle grazie di Giove solo nella parte terminale di febbraio, ma da quel momento in poi la strada sarà spianata verso grandi progetti.

