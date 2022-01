Le pulizie di casa sono fondamentali per rimettere a nuovo stanze e parti della nostra abitazione. Ogni volta che prendiamo in mano straccio e detergente è perché notiamo lo sporco accumularsi su infissi e oggetti vari.

I nemici del pulito sono tanti e andrebbero affrontati con metodi diversi. In alcuni casi, però, possiamo porre rimedio a più situazioni con lo stesso prodotto. Ed è proprio un unico ingrediente naturale che useremo per sbarazzarci di ruggine e calcare una volta per tutte.

L’insospettabile alleato della casa

Ruggine e calcare sono terribili se non affrontati a dovere, almeno quanto le incrostazioni. Questo perché si accumulano in un baleno sulle superfici e le rovinano inesorabilmente. Per disfarcene possiamo chiedere una mano a un ingrediente che usiamo sempre per cucinare: il riso.

Scopriremo come questo prodotto, grazie all’amido contenuto, si riveli uno dei più grandi alleati per le pulizie di casa. Vediamo dunque come utilizzarlo nel modo corretto.

Invece di aceto e limone ecco l’ingrediente naturale per rimuovere definitivamente le macchie di ruggine e calcare in casa

Il sistema che adotteremo sarà utile per un doppio scopo. Oltre che pulire le superfici, infatti, renderà il riso che potremo utilizzare in cottura meno gommoso.

Il procedimento è semplice. Prima di tutto dovremo preparare una tazza circa di riso ancora da cuocere. Consigliamo la varietà bianca a grana lunga o corta, perché più ricca di amido.

Dopodiché, versiamo un paio di tazze di acqua in un barattolo richiudibile e vi aggiungiamo il riso. Agitiamo bene il tutto per qualche secondo, in modo tale da rilasciare l’amido nel liquido. Ce ne accorgeremo perché l’acqua assumerà una colorazione biancastra. A questo punto possiamo togliere il riso, che renderà meglio in cottura per l’amido perso e il nostro detergente sarà pronto all’uso.

Come procedere per la pulizia

Tutto quello che dovremo fare sarà immergere uno straccio nel liquido e strofinarlo sulle superfici da pulire. La sua acidità dovrebbe porre rimedio allo sporco accumulatosi sulle superfici di casa. Proviamolo in particolare sul vetro del box doccia, sulle pentole di rame arrugginite o sugli infissi.

Evitiamo di usare l’acqua del riso su materiali delicati come la pietra, perché rischieremmo di danneggiarla. Inutile anche usarla per togliere il grasso, perché non avrebbe alcun effetto. Dunque, invece di aceto e limone ecco l’ingrediente naturale per rimuovere definitivamente le macchie di ruggine e calcare in casa.