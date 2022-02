Quando abbiamo passato una giornata lunga e difficile non c’è consolazione migliore di un buon piatto a tirarci su il morale. Per farlo, oggi abbiamo scelto un primo piatto a base di carciofi, ortaggio invernale tanto amato quanto temuto. Già, perché sebbene in molti si facciano venire l’acquolina in bocca con i carciofi, non tutti sono così sicuri nel cucinarli.

In realtà sono sufficienti piccoli accorgimenti per ottenere dei carciofi morbidi, saporiti e gustosi.

Dunque per fugare ogni dubbio ecco come pulire e cucinare carciofi morbidi come il burro grazie a questi trucchetti.

Niente paura degli scarti

Il primo fantasma da superare è il timore che pulendo i carciofi si ottengano più scarti del necessario. In realtà è assolutamente normale che venga eliminata gran parte del carciofo, ma gli scarti possono essere riutilizzati nei brodi o per realizzare infusi. Detto questo, per pulire un carciofo rimuoveremo le brattee, o foglie esterne, fin quando alla loro attaccatura il colore tenderà al bianco. Questo sarà il segnale che la parte rimanente del carciofo sarà morbida e gustosa. Fatto questo elimineremo il gambo lasciandone pochi centimetri, circa 3, e taglieremo anche la parte apicale. Fatto questo, taglieremo i carciofi a metà e rimuoveremo la barba interna, altamente fastidiosa da trovare in bocca. Puliti i carciofi, li immergeremo in una soluzione di acqua e limone per evitare che anneriscano.

Ecco come pulire e cucinare carciofi morbidi come il burro per un primo piatto eccezionale

A questo punto abbiamo più alternative e modalità di cottura. Possiamo tagliare a striscioline molto sottili e spadellare rendendo croccanti i carciofi. Possiamo impanare e friggere per un grande classico della cucina sempre gustosissimo.

In questo caso, consigliamo di mettere i carciofi in un pentolino con uno spicchio d’aglio in camicia, una foglia d’alloro e un dito d’acqua. Quando riusciremo a penetrare senza fatica i carciofi con la punta del coltello questi saranno cotti a puntino. Nel frattempo prepareremo delle strisce di guanciale che faremo sudare in padella fin quando non sarà croccante per poi rimuoverlo.

Aggiungiamo i carciofi già cotti nel grasso del guanciale nel quale, poi, termineremo la cottura della pasta facendo assorbire bene i sapori. Quando la pasta sarà cotta, spengiamo la fiamma e irroriamo con abbondante pecorino, pepe e pinoli tostati.

Da oggi in poi, cucinare i carciofi non sarà mai stato così semplice.

