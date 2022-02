Se quello trascorso è stato un gennaio un po’ complesso, il mese appena iniziato potrebbe portare una ventata di aria fresca. Già, perché alla faretra di Stelle e Pianeti sembrano esserci delle frecce infuocate di buona sorte che colpiranno alcuni segni fortunati.

In particolare vedremo come le congiunzioni di Urano, Nettuno, Marte, Giove ma anche Sole e Venere potrebbero influire sulle sorti di alcuni segni incoronando il più fortunato.

Tuttavia, non per tutti sarà un febbraio così semplice da affrontare, pertanto meglio partire dalle note dolenti.

A febbraio sarà questo il fortunatissimo segno che sbancherà per soldi e fortuna secondo l’oroscopo 2022

È stato un 2021 davvero scintillante per alcuni segni che hanno trovato grosse soddisfazioni economiche e in amore. È il caso del ruggente Leone che, però, da inizio anno continua ad annaspare tra le tante incertezze. Sebbene ci fosse stato qualche tiepido segnale di ripresa, anche febbraio sarà un mese tosto da affrontare. Urano severo e il più classico dei Saturno contro evocheranno nervi a fior di pelle e nervosismo alle porte. L’obiettivo è quello di non cedere e concentrarsi sul lavoro perché i duri sforzi saranno ripagati più avanti.

Bene l’amore ma occhio al lavoro

Sarà che febbraio è il mese degli innamorati ma pare che per i prossimi giorni nella testa dei nati Vergine non ci saranno altro che cuoricini. Infatti Venere sarà responsabile di palpitanti batticuore, dolci sospiri e, non meno importanti, bollenti passioni, anche grazie a Marte favorevole. Le coppie ritroveranno l’intesa mentre i single si lanceranno verso interessanti avventure. Occhio però a non cullarsi troppo sull’amore perché a febbraio il lavoro potrebbe subire qualche scossa.

Attenzione ai rapporti con colleghi e superiori che potrebbero dare qualche grattacapo.

Tutto il favore dei Pianeti

I segni che potranno godersi un febbraio di soddisfazioni sono più di uno. I Pesci ad esempio saranno tra i favoriti degli Astri per condurre al meglio il mese più breve dell’anno.

Tuttavia il vincitore indiscusso di questo mese sarà un segno che godrà del favore di Giove che insieme Sole regaleranno un mese di gioie al Capricorno.

Infatti a febbraio sarà questo il fortunatissimo segno che sbancherà godendo degli influssi non solo di Giove e Sole ma anche di un potente Urano e Marte ammiccante.

Idee brillanti ed interessanti opportunità sul lavoro potrebbero caratterizzare il mese appena iniziato. Grazie alle congiunzioni astrali oltre alla fortuna anche un’incontenibile energia potrebbe portare soddisfazioni al Capricorno che saprà come rendersi irresistibile anche in amore.

Insomma, tutto sembra girare per il verso giusto a febbraio che seppur breve sarà ricco di sorprese.

