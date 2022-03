L’Italia è uno dei Paesi più ricchi di archeologia, arte e cultura. Però anche i nostri immediati vicini di casa non scherzano. Infatti la Francia e la Spagna sono ugualmente due musei a cielo aperto. Ma non c’è da dimenticarsi della Grecia, quella continentale e quella formata dalle isole. Infatti, questa Nazione non vanta solo dei tesori come Atene e delle spiagge con il mare cristallino, ma anche dei siti archeologici non tanto conosciuti. Oggi andiamo alla scoperta di uno di questi. Infatti, a due passi dall’Italia si trova un posto pieno di storia che vanta le tombe di personaggi illustri. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Il sito archeologico

Stiamo parlando del complesso archeologico situato a Verghina. Attualmente questo si trova al nord della Grecia ed è uno dei siti più importanti in tutta la Penisola, ma anticamente quest’area era considerata Macedonia. Si pensa che questa, al tempo chiamata Ege (Aigai, che riprende il sostantivo aix, aigos ovvero capra) fosse la prima capitale di questa potenza. Infatti il mito fondativo riporta che si istituì questo centro macedone grazie alla presenza di una capra. Solo in un secondo momento fu spostato a Pella.

A due passi dall’Italia si trova un luogo ricco di storia e mistero dove si dice sia seppellito il padre di Alessandro Magno

Questo luogo dimostra le proprie radici per la presenza di una sepoltura di eccezione. Conserva infatti al suo interno molti resti degli antichi sovrani ed è presenta la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno. La sua attribuzione non è sicura, ma ci sono forti probabilità che questo tumulo conservi le sue spoglie. Nei paraggi è presente anche un’altra tomba, detta di Persefone e una attribuita ad Alessandro IV.

Quest’ultimo era il figlio di Alessandro Magno e della principessa battriana Rossane, nato dopo la morte del padre. Fu ucciso con la madre all’età di dodici anni, dato che era ritenuto pericoloso in quanto unico erede maschio. Per visitare questo posto è necessario avere una base a Salonicco da cui effettuare l’escursione. Infatti Verghina si trova a circa 70 km da lì ed è raggiungibile in macchina. Se no si può partecipare, prenotando con largo anticipo, ai tour organizzati. In questo modo si può anche vedere Pella che da Verghina dista all’incirca 50 chilometri.

